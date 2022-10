Ondernemen in crisistijd: waarom (niet)?

De arbeidsmarkt was nog maar met moeite hersteld, en een nieuwe crisis dient zich al aan. De exploderende inflatie en torenhoge energieprijzen duwen ons richting een economische recessie. Niet de beste tijd om te ondernemen, zou je denken. Dat valt wel mee, of je nu een ‘side hustle’ start of een voltijdse carrière als zelfstandige.

Wie het freelancen een kans wil geven, hoeft zijn droom nog niet op te bergen. Churchills gevleugde woorden blijven ook na de coronacrisis steek houden: verspil nooit een goe de crisis. Ondanks de doemberichten over de dalende koopkracht kan deze crisis ook kansen geven aan startende zelfstandigen. Al vergt dat een hoop branie, en een stevig crisisproof businessplan.

Freelance is voor het leven, de crisis niet

Alles begint met de juiste mindset. Broed je al langer op een ondernemingsplan? Ben je uitgekeken op je job? Heb je misschien zelf al enkele contacten beet? Dan zou een crisis je niet mogen tegenhouden om de sprong te wagen. Over je hele carrière als zelfstandige zullen er zich ongetwijfeld nog crisissen voordoen. Eenmaal je freelance bent, zal je ook niet kunnen terugkrabbelen naar een vast contract wanneer er even geen hoogjunctuur is. Als het je grootste verlangen is om een zaak te starten, volg dan met andere woorden je hart. Freelancen is tenslotte een langetermijnskeuze. Bovendien, wanneer zit de timing wél goed?

Betaalbaar

Wanneer de economie in recessie gaat, zijn werkgevers minder geneigd om werknemers vast in dienst aan te nemen vanwege de hoge kost die daarmee gepaard gaat. De vraag naar werkkrachten blijft evenwel bestaan. Voor een bedrijf is een freelancer inschakelen voor enkele uren per week dan ook bijzonder aantrekkelijk. Als startend ondernemer kan zo’n opportuniteit erg welgekomen zijn, om je netwerk uit te bouwen en ervaring op te doen.

Diversifieer

Als zelfstandige ben je in bepaalde opzichten beter beschermd tegen een crisis dan loontrekkenden. Wie voltijds bij een bedrijf in dienst is, raakt alles kwijt eenmaal zijn job geschrapt wordt vanwege besparingen. Een freelancer heeft meestal verschillende opdrachtgevers, dus legt niet al zijn eieren in één mand. Opdrachten die op een einde lopen, maken tenslotte integraal deel uit van het leven van een ondernemer. Diversifiëren in je opdrachtgevers kan dus al een stevige buffer zijn. Bovendien bouw je met iedere opdracht extra ervaring op die je in de kijker kunt zetten in je portfolio. Dat is iets waar je op termijn mee kunt uitpakken wanneer een opdrachtgever bij jou aanklopt.

Wie van plan is om een ‘side hustle’ of bijberoep op te starten, ziet ook een ander potentieel voordeel: een additionele inkomensbron. Wie een vast contract heeft, moet in crisistijden allicht niet rekenen op al te veel opslag. Een bijberoep starten, als je daar de tijd, ruimte en passie voor vindt, kan een aangenaam extraatje opleveren om bijvoorbeeld de energiefactuur mee te trotseren.