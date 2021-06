Nieuw op de jobmarkt? Dit draag je naar een sollicitatiegesprek

Meestal doe je er goed aan om je aan de regels van business casual te houden. Zo kom je professioneel over zonder je te formeel te kleden. De stijl is net iets plechtiger dan een jeans met een T-shirt en dient als algemene dresscode voor de bedrijfswereld. Dat maakt het meteen een veilige optie voor sollicitatiegesprekken.

Business casual betekent, voor zowel mannen als vrouwen, een elegant hemd en een geklede broek (of rok). Je draagt dus best geen jeans met gescheurde pijpen. Daarnaast draag je best een comfortabele schoen met een gesloten teen. Geen slippers of sandalen dus, maar een geklede sneaker kan wel.