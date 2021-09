Na het het hybride werken: Hybride Open Bedrijvendag

Als bedrijven vernieuwen, dan moet Open Bedrijvendag dat ook doen. Het jaarlijkse evenement dat het grote publiek laat binnenkijken in meer dan 100 bedrijven gaat dit jaar op zondag 3 oktober door in hybride vorm. Dat wil zeggen dat het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) hun 31e editie zowel fysiek als digitaal laat doorgaan, naar analogie van hoe heel wat werknemers vandaag werken.

Open Bedrijvendag is sinds 1991 een vaste waarde tijdens het eerste weekend van oktober. Bezoekers krijgen de kans om te ontdekken waar vrienden en familie werken, hoe bepaalde producten gemaakt worden en hoe bedrijven te werk gaan. Aan bedrijven geeft het evenement dan weer de unieke kans om te pronken met hun nieuwe gebouw, om modern en duurzaam ondernemen in de kijker te zetten en om misschien zelfs nieuwe werkkrachten te aan te trekken.

Virtueel succes

Vorig jaar dwong de coronacrisis Voka om Open Bedrijvendag op een compleet andere manier te organiseren. Voor de dertigste verjaardag van het evenement lanceerden ze het digitale platform openbedrijvendagvirtueel.be, een website waarop je een rondleiding kon krijgen in meer dan vijftig bedrijven. De volledig virtuele editie werd een succes: meer dan 350.000 bezoekers bezochten een bedrijf vanuit hun eigen woonkamer.

Voka schrijft op hun website dat die digitale trend voorgoed deel zal uitmaken van Open Bedrijvendag: «Het zien, voelen en horen van een bedrijf geeft nog steeds iets extra, maar het virtuele zal niet meer verdwijnen.»

Het hele jaar door

Een dronetrainingsbedrijf in levenden lijve aan de slag zien of advocaat gaan proeven in een gastronomisch familiebedrijf kan je maar een dag per jaar, maar andere bedrijven stellen vanaf nu iedere dag van het jaar hun deuren open dankzij de digitale vernieuwing. Via het virtuele platform van Open Bedrijvendag is het tenslotte mogelijk om een jaar lang bezoekers rond te leiden zonder daarvoor de fysieke werkplek te moeten openen. Zo hoef je zelfs de deur niet uit om een kijkje te gaan nemen bij een van de honderd deelnemende bedrijven.

Poperinge en Roeselare hotspots

Ieder jaar kiest Open Bedrijvendag ook enkele hotspots uit, steden waar extra veel bedrijven bezoekers uitnodigen om te komen proeven van hun bedrijf. Dit jaar is het West-Vlaanderen boven, want zowel Poperinge en Roeselare mogen zich dit jaar ‘hotspot’ noemen.

In Poperinge kan je terecht voor alles wat met technische innovatie te maken heeft: niet alleen stelt Stad Poperinge haar technische dienst open, maar je kan ook bijleren over het productieproces van industriële papieren zakken en het traject dat een elektronicaproduct aflegt.

In Roeselare kan je dan weer landbouwmachines voor de aardappelteelt ontdekken, de voormalige kluizen van de Bank van Roeselare bezoeken en bijleren over de nieuwste trends binnen de uitvaartzorg.

Reserveren is verplicht voor alle fysieke activiteiten van Open Bedrijvendag.