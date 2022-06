Must en can’t do’s in je eerste job

Stel jezelf voor

We snappen het: je voelt je onzeker, bent wat verlegen en je wil liever even onopgemerkt blijven in het geval je beginnersfouten maakt. Je doet er echter goed aan jezelf meteen voor te stellen aan de mensen met wie je in de toekomst zult samenwerken. Zo maak je niet alleen een sympathieke indruk, maar weten mensen je te vinden als ze je nodig hebben of willen uitnodigen om na het werk iets te gaan drinken.

Doe niét alsof je thuis bent

Nu iedereen je kent en je misschien al wat vriendschappelijke contacten hebt gelegd voel je je helemaal op je gemak. Des te beter, maar waak er tegelijk over dat je het jezelf niet té snel comfortabel maakt. De eerste weken op een nieuwe job zijn cruciaal om een goede indruk te maken, dus let erop dat je je professioneel blijft gedragen. Kom bijvoorbeeld altijd op tijd en geef je werkopdrachten de aandacht die ze verdienen. Een praatje met een collega slaan mag en zorgt voor een positieve werksfeer, maar je collega hoeft ook niet elke maandag uitgebreid te horen hoeveel gin tonics je in het weekend hebt verzet.

Laat je hoofd niet hangen

Het is de grote vrees van iedere starter: op je eerste werkdag een kapitale blunder maken die je je hele carrière lang zal achtervolgen. Maar of het nu vroeger of later gebeurt, fouten maken zul je sowieso. Dat is ook heel normaal, en wellicht zijn je baas of je collega’s het akkefietje al na minder dan een dag vergeten. Laat je slaap dus niet om dat ene foutje dat in je hoofd al kans maakt op bedrijfsblunder van het jaar. Iedereen mist weleens, of je nu nog groen achter de oren bent of al jaren ervaring op de teller hebt staan.

Tijd genoeg

Je bent jong, ambitieus en je droomt stiekem van een hoge functie op je 30ste om op je 50ste te kunnen rentenieren. Ambitie is een goeie eigenschap, maar ook geduld is een schone deugd. Een gezonde interesse tonen in je doorgroeimogelijkheden en af en toe polsen naar de tevredenheid van je baas is prima, maar overdrijf niet. Toon dat je loyaal en enthousiast bent over je huidige functie en erken dat je nog heel wat te leren hebt. Anders kan je ambitie weleens verward worden met arrogantie.