Mohammad startte met niets en heeft nu een van de beste restaurants in Brussel

Mohammad is 30 en van Syrische afkomst. In 2016 kwam hij via het Erasmusprogramma naar Brussel. Gemotiveerd als altijd, ging hij meteen aan het werk om zijn studies te betalen. Hij begon als bordenwasser in een restaurant, maar klom snel op de ladder en kreeg meer verantwoordelijkheden. Beetje bij beetje kreeg Mohammad zin om een droom te verwezenlijken: eigen baas worden en een Syrisch restaurant openen in Brussel. Samen met zijn vriendin, die hij in België had leren kennen, ging hij op zoek naar een plek om zich te vestigen. Maar in 2020 strooide het coronavirus roet in het eten. Geen enkele bank wilde Mohammad geld lenen en hij werd keer op keer afgewezen. Tot hij bij microStart aanklopte. Een coach hielp hem met zijn financieel plan en microStart financierde het project van de jonge ondernemer. Twee jaar later beleven Mohammad en zijn partner een echte droom. Ze openden Baladi, een Syrisch restaurant vlakbij de Grote Markt. Mohammad wilde de smaken van zijn land delen met zelfgemaakte gerechten. En je hoeft maar de recensies op Google te lezen om te zien dat het een succesrecept is. Vandaag hebben ze tien mensen in dienst, en ze zijn niet van plan om het daarbij te laten!

Net als Mohammad, is bijna 2/3 van de mensen die door microStart gefinancierd worden buiten België geboren.