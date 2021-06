Met deze vier tips maak je een succesvolle overstap naar je nieuwe werkgever

Kondig vertrek tijdig aan

Staat je besluit vast dan is het tijd om dat aan te kondigen, houd daarbij rekening met de opzegtermijn: een periode na je ontslag waarna je toch nog voor die werkgever moet werken. Hoe pak je dat precies aan? Schrijf eerst een ontslagbrief. Dat hoeft niet lang te duren: een paar zinnen over waarom je vertrekt volstaat. Plaats je handtekening onderaan de brief en noteer alvast de begin- en einddatum van je opzegtermijn. Zo bestaat daar geen verwarring over. Overhandig die brief ten slotte persoonlijk aan je werkgever. Op die manier gaat je opzegtermijn meteen in.

Breng collega’s op de hoogte Heb je alles intern in orde gebracht, is het tijd om het nieuws aan je collega’s te brengen. Let op: vertel je collega’s niets over je vertrek voor je je baas op de hoogte brengt. Er bestaat geen vaste standaard over wanneer je dat vertrek best aankondigt, maar twee weken voor je het bedrijf verlaat, lijkt een goed gemiddelde. Zo kunnen je collega’s zich voldoende voorbereiden. Als je in een groot bedrijf werkt, kan het gemakkelijker zijn om een mailtje naar al je collega’s te sturen waarin je je ontslag aankondigt. De dag voor je weggaat, post je ook best iets op LinkedIn waarmee je je netwerk op de hoogte brengt. Bedank daarin het bedrijf waarvoor je hebt gewerkt en praat vooral niet slecht over je ex-werkgever (zie puntje vier).

Blijf goed werk leveren Ook al heb je je ontslag ingediend, blijft je baan een job. Behoed je voor de neiging om uit te bollen en laat een goede indruk achter. Doe je best om openstaande opdrachten af te werken. Lukt dat niet? Laat dan een gedetailleerd rapport achter voor je vervanger.