Meer dan 1 op de 7 bedrijven nog niet klaar met arbeidsdeal rond deconnectie

Tegen 1 april moeten Belgische bedrijven met minstens 20 medewerkers afspraken rond deconnectie vastleggen in een CAO of het arbeidsreglement, maar 15% van de ondernemingen is daarmee nog niet in orde. Bijna de helft van de bedrijven (47%) heeft bovendien nog geen concrete richtlijnen rond het gebruik van digitale communicatiemiddelen na de werkuren. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 500 Belgische ondernemingen.

Werknemers in ons land hebben vanaf dit jaar het recht om los te koppelen van het werk na de uren. Dat is één van de maatregelen uit de Arbeidsdeal die de federale regering eind vorig jaar afklopte. Tegen 1 april moeten ondernemingen afspraken rond deconnectie vastgelegd hebben in een cao of arbeidsovereenkomst. Hoe staat het Belgische bedrijfsleven er op dit moment voor, kort voor de deadline? 85% van de ondernemingen geeft aan dat ze nu al maatregelen nemen om deconnectie te bevorderen, blijkt uit het onderzoek van Acerta. Dat is een enorme stap voorwaarts in vergelijking met twee jaar geleden. Toen had slechts 18% van de ondernemingen regels waardoor werknemers het werk gemakkelijk kunnen loslaten na de uren.

Dat 85% maatregelen nemen om deconnectie te bevorderen, betekent ook dat nog zo’n een op de zeven ondernemingen het recht op deconnectie helemaal niet op de agenda heeft staan. En dat is opmerkelijk, want de deadline om in orde te zijn met de Arbeidsdeal staat voor de deur.

Enkel mails tijdens werkuren

De ondernemingen die wel al in orde zijn met regels rond deconnectie, laten werknemers toe om niet bereikbaar te zijn na de uren en geen mails meer te lezen of beantwoorden buiten de afgesproken werktijden. 14% van de ondernemingen verzendt mails die na de werkuren opgesteld worden pas effectief de dag nadien.

Toch is er voor heel wat bedrijven die al maatregelen nemen ook nog werk aan de winkel. Slechts een kwart van de ondernemingen (24%) heeft concrete richtlijnen en afspraken in de organisatie over het gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals smartphone, pc en sociale media. Nog een kwart (23%) is bezig afspraken hierover op te stellen, en maar liefst 47% heeft er nog helemaal geen werk van gemaakt.

Uit de bevraging van Acerta blijkt tot slot nog dat werkgevers die de werk-privébalans van hun werknemers concreet willen verbeteren, vooral ruimte maken voor glijdende uren (65%), deeltijds werken toestaan (46%) en meer thuiswerk toelaten (42%).