Mannen nemen vaker ouderschapsverlof op

Mannen die vader zijn geworden nemen steeds vaker ouderschapsverlof op. 34,57% van het ouderschapsverlof in 2021 wordt immers opgenomen door mannen en 65,43% door vrouwen. Dat is een stijging ten opzichte van 2019, toen mannen 31,08% van het ouderschapsverlof opnamen. Dat blijkt uit een studie van Partena Professional bij meer dan 150.000 werknemers.

Ook mannen hebben het ouderschapsverlof intussen ontdekt. De grootste stijging deed zich voor bij mannen tussen 30 en 49 jaar. Het ouderschapsverlof onder 30-jarigen werd in 2019 voor 20,48% door mannen opgenomen. Dit cijfer is gestegen tot 26,49% in 2021. Bij de 40-jarigen namen mannen in 2019 42,17% van dit soort verlof voor hun rekening, een cijfer dat nu stijgt tot 51,13% in 2021.

Het aandeel van mannen dat ouderschapsverlof opneemt, stijgt logischerwijs met de leeftijd. Terwijl het tot de leeftijd van 42 jaar vooral vrouwen zijn die dergelijk verlof opnemen, keert de verhouding na de leeftijd van 42 jaar om en zijn het mannen die het meest verlof opnemen.

Universitairen kiezen minder vaak voor ouderschapsverlof Het opleidingsniveau speelt ook een rol. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe kleiner de kans dat mannen dergelijk verlof opnemen. Het percentage is het hoogst onder werknemers met een middelbare opleiding: 42,32% van de verlofdagen wordt opgenomen door mannen en 57,68% door vrouwen. Dit percentage daalt sterk bij hoger opgeleide werknemers (30,19% van het ouderschapsverlof door mannen opgenomen) en universitair geschoolden (25,30%).

«Het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt, is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is met name te wijten aan een wijziging in de wetgeving, maar ook in de waarden van onze samenleving», weet Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional. «Het is interessant om te zien dat het opleidingsniveau een rol lijkt te spelen bij het al dan niet opnemen van ouderschapsverlof door mannen. Ook biologische factoren dragen bij tot de verklaring van deze tendens, die omkeert na de leeftijd van 42 jaar, wanneer het merendeel van het verlof wordt opgenomen door mannen.»