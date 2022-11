Managers verkiezen ervaring boven opleiding bij jongeren

Niet je summa cum laude-diploma, maar je werkervaring is de troef waarmee je werkgevers overtuigt wanneer je solliciteert voor je eerste job. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsbedrijf Robert Half. Maar liefst 72% van de Belgische managers vinden werkervaring belangrijker dan iemands opleiding bij het aanwerven van nieuwe, jonge talenten.

Een bijna even grote meerderheid (68%) geeft daarnaast aan bereid te zijn om het gebrek aan juiste opleiding over het hoofd te zien als iemand voldoende relevante ervaring heeft. De waarde van een goede opleiding is wel niet te onderschatten als basis om jongeren klaar te stomen voor het werkleven. Belgische werkgevers zijn van mening dat pas afgestudeerde bachelorstudenten (67%) en masterstudenten (68%) dankzij hun opleiding klaar zijn voor de jobmarkt.

«Ken je eigen sterktes»

Toch is niet alleen het gebrek aan werkervaring soms een drempel voor jonge werkzoekenden. Ook het gebrek aan hard skills (34%) en beperkte technische kennis van software en hardware systemen (33%) houden werkgevers soms tegen. Daarnaast zijn overspannen loonsverwachtingen (33%), het overschatten van eigen kunnen (32%) en een gebrek aan soft skills (28%) de voornaamste struikelblokken voor zij die de jobmarkt voor het eerst betreden.

«Wil je de zoektocht naar je eerste job een boost geven? Begin dan bij jezelf», klinkt het bij Robert Half. «Leer je kwaliteiten beter kennen door mensen in je omgeving te vragen wat je sterktes zijn en denk na over welke relevante ervaringen een waardevolle toevoeging aan je cv kunnen zijn.»