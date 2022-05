Maaltijdcheques voor 80% van de Belgen onmisbaar

Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Listen in opdracht van VIA, de sectororganisatie van uitgevers van maaltijdcheques. De studie werd uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 1.045 Belgische werknemers die maaltijdcheques ontvangen en 676 ondernemingen in België.

Binnen 15 dagen

In België ontvangt een op de twee werknemers maaltijdcheques. Die extra koopkracht voor voedingsmiddelen is de laatste jaren onmisbaar geworden. Dat blijkt ook uit de snelheid waarmee maaltijdcheques gebruikt worden. De helft geeft ze binnen de 15 dagen uit en 80% doet dit binnen de maand. In deze periode van inflatie geeft 80% aan dat maaltijdcheques belangrijk zijn om het maandelijkse voedingsbudget in evenwicht te houden. Naast inflatie hadden veel Belgen in 2021 nog steeds te kampen met tijdelijke werkloosheid door Covid-19 (20% van alle Belgische werknemers werd het afgelopen jaar getroffen). Volgens de Listen-studie moest 51% van de respondenten die tijdelijk werkloos waren noodgedwongen snoeien in hun voedingsuitgaven omdat ze geen of minder maaltijdcheques ontvingen.

Koopkrachtprobleem

Sven Marinus, voorzitter van VIA legt uit: «De coronacrisis en de huidige inflatie tonen op frappante wijze de koopkrachtproblemen die Belgische gezinnen ervaren. 40% van onze begunstigden heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is enorm veel. Zeker als je weet dat 36% van de werknemers (+7% t.o.v. de studie van vorig jaar) in tijden van crisis bespaart op voedingsuitgaven.»

Marinus zegt dat het in tijden van crisis nog steeds de huishoudens met een laag inkomen, vrouwen en arbeiders zijn die hun voedingsbudget het meest verkleinen. Qua leeftijd passen voornamelijk 18-34-jarigen zich aan. «Met maaltijdcheques krijgen ze een waardevol voedingsbudget dat bovendien enkel in België gebruikt kan worden. De maaltijdcheque is dan ook een mooi herstelmiddel voor Belgische bedrijven, waaronder de horeca, die zwaar hebben geleden onder de coronacrisis.»