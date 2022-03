Kan telewerk het glazen plafond breken?

Sinds de start van de coronacrisis geven vooral vrouwen aan dat ze willen blijven thuiswerken. Volgens SD Worx gaat het om bijna vier op de tien vrouwen die liever niet opnieuw fulltime naar kantoor gaat. Alleen is er ook een keerzijde aan die cijfers: doordat vrouwen nog steeds het merendeel van de onzichtbare huishoudelijke taken voor hun rekening nemen, is telewerk ook een uitdaging voor hun mentaal welzijn. Al kan het net een hefboom zijn om nieuwe barsten aan te brengen in het glazen plafond.

Uit de bevraging van SD Worx bleek dat vrouwen doorgaans positiever naar telewerk kijken dan mannen. Sowieso wil een derde van de Belgen minimum een keer per week blijven thuiswerken. Maar bij vrouwen ligt dat percentage hoger: het gaat om vier op de tien vrouwen (39,8%) die op regelmatige basis willen blijven thuiswerken. Het grootste deel (een vijfde of 21,0%) wil een paar keer per week thuiswerken. In het algemeen is dat percentage hoger voor voltijdse tewerkstelling (24,6%) en lager voor wie deeltijds werkt (slechts 12,2%).

Ongelijke verdeling

Telewerk zorgt voor de nodige flexibiliteit, wat voor heel wat jonge gezinnen erg welkom is. Alleen werd voor veel vrouwen net op die manier de werk-privébalans nog meer verstoord. Vrouwen doen regelmatig nog een ‘tweede shift’ erbovenop, bestaande uit de zorgende taken in het gezin en huishoudelijke taken zoals de was en de vaat. En door thuis te werken lopen die zorgende, huishoudelijke en professionele taken soms meer dan ooit door elkaar. Deloitte berekende dan ook dat 77% van de werkende vrouwen net een hogere werkdruk ervoer dan voor de crisis.

Een rapport van de Verenigde Naties schetste al in november 2020 een somberder beeld: vrouwen namen nog meer huishoudelijke en zorgende taken op zich dan voor de coronacrisis. Terwijl er vroeger al ongeveer drie keer zoveel van die taken door vrouwen uitgevoerd werden dan door mannen, waren die cijfers nog meer toegenomen volgens de VN.

Hefboom

Toch is telewerk niet noodzakelijk nefast voor de carrière van vrouwen, integendeel. Catalyst, een Amerikaanse ngo die strijdt voor vrouwen op kantoor, berekende dat de kans dat een vrouw met kinderen ontslag neemt met 32% daalt als ze thuis kan werken, in vergelijking met als ze wel op kantoor verwacht wordt. Als die flexibiliteit er niet is voor vrouwen, maken ze volgens Catalyst ook dubbel zo veel kans om hun professionele ambities te verlagen.

Daarom is het ook zo cruciaal dat telewerken steeds meer ingeburgerd geraakt. Daardoor kunnen zowel vrouwen als mannen die flexibiliteit die ze nodig hebben voor de zorgende en huishoudelijke taken gemakkelijker opeisen, zonder dat ze moeten vrezen voor de gevolgen voor hun carrière. Al is de enige manier om die vooruitgang voor vrouwen op de werkplek werkelijk te verwezenlijken ervoor zorgen dat de taakverdeling minder scheefgetrokken is. Alleen zo kan telewerk ook echt een hefboom betekenen voor vrouwen die carrière willen maken.