Hybride werken bij de Nationale Loterij, het beste van twee werelden

Net als heel wat andere ondernemingen is de Nationale Loterij na de coronacrisis verder gegaan in het regime van hybride werken. We streven er als moderne en flexibele werkgever naar om al onze medewerkers efficiënt te laten (samen)werken door hen te faciliteren met alle tools die ze dagdagelijks nodig hebben, en dat in een gebruiksvriendelijke en veilige, al dan niet digitale omgeving.

Nu we weer naar kantoor mogen, combineren velen onder ons thuiswerk met kantoorwerk. De Nationale Loterij heeft resoluut gekozen voor een standaard van twee dagen thuiswerk per week, die kunnen versterkt worden naar drie of afgezwakt naar één, dit in functie van de behoeftes op teamniveau of op vlak van jobinhoud. De bedrijfscultuur van de Loterij laat zich kenmerken door een open dialoog, veel zelfstandigheid, maar ook teamgeest en samenwerken.

Het hybride werken, de daarbij horende nieuwe, digitale functionaliteiten, is voor de ene medewerker heel natuurlijk, terwijl het voor de andere wat meer aanpassing vraagt. Om die mindset te blijven stimuleren, rekening houdend met de grote diversiteit qua leeftijd, achtergrond of functie inhoud, is er bij de Nationale Loterij een nauwe samenwerking tussen HR & Corporate Communication en IT om de (Digital) Employee Experience en de Employee Journey te verbeteren. Zij faciliteren de kennisoverdracht en zorgen ervoor dat de werknemer zijn of haar dagelijkse job kan uitoefenen door de juiste technologische ondersteuning aan te bieden, thuis of op kantoor, zonder dat de voeling met de organisatie verloren gaat.

«Binnen de Nationale Loterij wordt sterk ingezet op ‘Digital Employee Experience’», vertelt Employee Experience Manager, Marinka D’Hont ( foto links). «Gelukkig waren we net rond met de uitrol van Microsoft 365, toen corona haar intrede deed. Dat maakt dat we snel konden schakelen toen digitalisering echt nodig was en dat de meeste werknemers na wat extra infosessies, handleidingen, specifieke use cases en guidelines, snel weg waren met de Office-applicaties. Toch zien we dat het nodig is om mensen te blijven betrekken in het digitale verhaal door ze op de hoogte te houden van nieuwigheden of de werking van de tools te blijven herhalen.»

Digitale tools zijn oplossing

«Dat doen we door op regelmatige basis infosessies te organiseren, inclusief Q&A-sessies», vertelt Vicky Van Vreckem ( foto rechts), die verantwoordelijk is voor alle ‘Projects & Data’ binnen HR. «We toetsen de noden van de werknemers af door het organiseren van focusgroepen, en op het intranet van de Loterij werd er een speciale rubriek gecreëerd rond samenwerken. »

«Ook nieuwe medewerkers worden niet vergeten. Tijdens het onboardingproces worden zij meegenomen in een ‘myHR-verhaal’ en raden we hen ook aan zich in te schrijven op infosessies. Zo zorgen we er allemaal samen voor dat het digitale samenwerken aangenaam is en we de digitale maturiteit bij de medewerkers stap voor stap verhogen», aldus Vicky Van Vreckem.

«We zetten sterk in op de vaardigheden van de mensen, maar beseffen natuurlijk ook dat de omkadering perfect moet zijn zodat kantoorwerkers en flexwerkers in optimale omstandigheden kunnen samenwerken», besluit Marinka D’Hont. «Daarvoor kunnen we terugvallen op een ervaren IT Service Desk, die de mensen vanop afstand kan bijstaan. In samenwerking met de dienst Facilities worden intussen alle vergaderruimtes aangepast aan de noden van het hybride samenwerken. De Nationale Loterij maakt zijn naam van dynamische en moderne werkgever op dat vlak dus helemaal waar.»