Hoe zinvol is menstruatieverlof?

Op 16 februari gaf Spanje definitief groen licht voor een wet die «menstruatieverlof» in het leven roept voor vrouwen die kampen met pijnlijkste maandstonden. Dat is een primeur in Europa. Maar waarom is menstruatieverlof zo belangrijk voor vrouwen?

Spanje wordt beschouwd als een referentie in Europa inzake vrouwenrechten. De regering-Sanchez draagt feminisme naar eigen zeggen hoog in het vaandel, en telt zelf ook meer vrouwen dan mannen. Een van hun paradepaardjes is sinds kort de invoering van het menstruatieverlof. Hoe lang het menstruatieverlof mag duren, bepaalt de wet niet. Daarover moet een arts beslissen. Spanje is het eerste land in Europa dat menstruatieverlof in een wet verankert. Enkel in bepaalde landen zoals Japan en Taiwan bestaan er gelijkaardige wetten.

Taboe

De wet is een doorbraak voor werknemers met maandstonden. Menstruatie bleef al lang in de taboesfeer. Als er al gesproken werd over het maandelijkse gebeuren, werd de ernst ervan vaak weggewuifd als ‘overdreven’. Niet gaan werken vanwege menstruatiekrampen was ondenkbaar, terwijl de klachten soms bijzonder ernstig kunnen zijn. In sommige gevallen gaat het ook niet enkel over krampen, maar ook diarree, koorts of migraine. Zeker voor vrouwen die lijden aan endometriose kan een werkdag slopend zijn.

«Gedaan met gaan werken met pijn. Gedaan met pillen slikken voor het werk. Gedaan met de pijn te verstoppen», zei Spaans minister van Gelijkheid Irene Montero nog in mei 2022, toen de wet voor het eerst voorgesteld werd. «Dit is voor alle vrouwen die dit nodig hebben.»

Wettelijk verankerd

Maar waarom moet dit wettelijk verankerd zijn? De voornaamste motivatie is het feit dat een wet de drempel verlaagt voor vrouwen om rust te nemen wanneer dat nodig is. Het verzekert hen ervan dat ze niet gestraft zullen worden en dat ze een correct loon zullen ontvangen wanneer ze moeten uitzieken vanwege hun menstruatie. Het neemt de mentale stress, die de symptomen kan verzwaren, weg om op de pauzeknop te duwen op het werk. De productiviteit van een bedrijf kan tenslotte net toenemen wanneer werknemers niet hoeven te werken onder helse pijnen.

Niet iedereen is evenwel enthousiast. Gynaecologen benadrukken dat hevige pijn bij menstruatie niet normaal is. Het is belangrijk om in gesprek te blijven gaan met een arts om de klachten te kunnen verlichten of een potentiële diagnose te kunnen stellen. Verlof aanvragen wanneer je pijn lijdt, is dus niet voldoende. Daarnaast vreest vakbond UGT, een van de grootste in Spanje, dat bedrijven nu minder snel geneigd zullen zijn vrouwen aan te werven om zo afwezigheden te vermijden.