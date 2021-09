Hoe kaart je stress aan op het werk?

Vier op de tien werknemers hebben het moeilijk om te praten met hun baas over stress en werkdruk. Toch kan het zinvol zijn om je werkgever in te lichten over je mentale problemen, aangezien stress en werkdruk vaak aan de basis liggen van langdurige afwezigheid. Maar hoe pak je zo’n gesprek aan?

Uit een bevraging bij 1.000 werknemers en 511 werkgevers van preventiediensten Mensura en Certimed blijkt dat maar liefst vier op de tien bevraagde Belgen zich niet comfortabel voelen om te praten over werkdruk en stress met de werkgever. Daarnaast heeft slechts 47% van de bevraagde Belgen het gevoel dat mentale gezondheid bespreekbaar is op het werk.

Preventiediensten waarschuwen nu dat meer openheid over mentale gezondheid tussen werkgever en werknemer cruciaal kan zijn. Op vier jaar tijd is het aantal mensen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie tenslotte met veertig procent gestegen. Tijdig aangeven wanneer je op je grenzen botst, kan langdurige afwezigheid voorkomen.

Wanneer meld je dat je mentale problemen hebt?

Aan je werkgever, baas of HR-medewerker vertellen dat je worstelt met je mentale gezondheid, kan overweldigend aanvoelen. Er komen vaak angsten bij kijken: angst voor roddels, angst voor vooroordelen of de angst dat je ontslagen wordt of nooit meer zal kunnen promoveren. In sommige gevallen kan die angst helaas nog steeds terecht zijn. HR-medewerkers zijn het er daarom ook over eens dat als de psychische problemen geen invloed hebben op het werk, je beter niets zegt. Maar wanneer je bijvoorbeeld vaker afwezig bent of wanneer je je niet meer voldoende kunt focussen op je taken, kan het net wel goed zijn om meer openheid aan de dag te leggen.

Het voordeel kan zijn dat er aanpassingen kunnen gebeuren op de werkvloer, dat je op meer begrip kunt rekenen en dat je duidelijker kunt aangeven waar je grenzen liggen. Bovendien draag je zo zelf bij aan een meer gezonde en open werkcultuur, waarin het oké is om je niet iedere dag 100 procent te voelen.

Hoe meld je het?

Heb je beslist dat je het gesprek wil aangaan? De Nederlandse stichting ‘Samen sterk zonder stigma’ heeft enkele belangrijke tips opgelijst:

1. Bereid het gesprek goed voor. Bedenk aan wie je het wil vertellen en waarom. Denk na over hoeveel je wil vertellen: wil je praten over je diagnose of enkel over de symptomen? Plan een moment in met de vertrouwenspersoon in kwestie en geef op voorhand ook aan dat het een persoonlijk gesprek is.

2. Doseer je boodschap. Focus vooral op wat de gevolgen zijn van je psychische problemen in relatie tot je werk. Je werkgever is noch psycholoog, noch een schouder om op uit te huilen. Geef aan welke taken jou op dit moment minder goed lukken, maar ook wat jou wel nog lukt en op welke taken je meer zou kunnen inzetten.

3. Denk zelf al na over oplossingen. Wat zou jou kunnen helpen op je werk? Wil je bepaalde taken herverdelen? Wil je je werkuren aanpassen? Waar en hoe kan jouw werkgever jou ondersteunen?

En een laatste tip: besef dat je op geen enkel moment verplicht bent om meer te vertellen dan wat je zelf wil. Je hoeft niet alles te vertellen. Het belangrijkste is tenslotte niet wat je vertelt, maar hoe je erover vertelt.