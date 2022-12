Hoe een studentenjob en examens combineren?

Het lijkt moeilijk om deze vraag te beantwoorden, maar het is mogelijk! Je hebt wel een portie wilskracht en organisatie nodig, maar Kotplanet heeft daar ervaring mee. Op het eerste gezicht lijkt het niet gemakkelijk om een studentenjob toe te zeggen tijdens de blok en/of examenperiode. Je vraagt jezelf constant af of je genoeg tijd zal hebben om je voor te bereiden, of je te moe zal zijn, of je een paar een examens zal moeten opofferen om je job te behouden… Vooral als je een drukke agenda hebt. Is het ook mogelijk om studeren te combineren met een studentenjob zonder kostbare uren slaap op te offeren?