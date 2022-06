Helft vrouwen vindt flexibele job doorslaggevend

Sinds er een einde kwam aan de strenge coronamaatregelen op de werkvloer, is er een ware ‘war on talent’ gaande. Werkgevers zijn druk op zoek naar nieuwe werkkrachten en twee derde van de werknemers denkt binnen de paar maanden elders een job te vinden als ze hun ontslag indienen. Voor bedrijven is het dus belangrijker dan ooit om, naast een correcte verloning, ook interessante extralegale voordelen aan te bieden. Flexibiliteit speelt daarbij een belangrijke rol.