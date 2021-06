Helft van studenten droomt van vakantiejob in de horeca

Bijna de helft van de studenten (48,8%) kijkt uit naar een vakantiejob in de horeca. Het is daarmee op verkoop na de populairste sector bij jobstudenten. Alleen draait net deze sector nog niet op volle toeren en is het niet zeker of er genoeg studentenjobs zullen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van interimspecialist Konvert.

Konvert, de motor achter jobstudent.be (de vacaturesite voor studenten), peilde in Vlaanderen en Wallonië naar de verwachtingen van studenten die straks op zoek gaan naar een bijverdienste. Daaruit kwam naar voor dat 48,8% van de studenten tussen 17 en 24 jaar zin heeft in een vakantiebaan in de horeca. De percentages liggen hier in gelijke lijn voor Vlaanderen (47,3%) en Wallonië (51,5%). In het coronavrije jaar 2019 telde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nog 545.000 actieve jobstudenten. Daarvan lonkt dus bijna de helft naar een baantje in de horeca. Alleen is het nog maar de vraag of die vacatures straks beschikbaar zijn na het rampjaar dat die sector doormaakte en de coronamaatregelen waar horeca-uitbaters nog een tijdlang rekening mee moeten houden.

Gezocht: stewards en ontsmetters

«We merken dat het aantal vacatures voor vakantiejobs in de horeca ondanks de heropening nog niet erg oploopt. Slechts 20% van onze studentenjobs komt vandaag de dag uit de horeca», zegt Thomas Dewinter, Group Commercial Director bij Konvert. «Dat wijst erop dat heel wat jobstudenten deze zomer mogelijk een ander pad moeten bewandelen en eerder voor een andere baan zullen moeten kiezen.» Die zoektocht naar een job passend bij hun persoonlijke doelstellingen blijkt echter niet vanzelfsprekend. «Een persoonlijke begeleiding helpt hen om het bos door de bomen te zien en keuzestress te vermijden», aldus Dewinter. «Er duiken dit jaar ook heel wat nieuwe, ongekende studentenjobs op zoals controle stewards, hygiënejobs of ondersteuning bij e-commercebedrijven. Als we studenten niet begeleiden richting deze nieuwe jobs, dreigen de vacatures open te blijven staan», aldus Dewinter.

Naast de horeca zijn heel wat Belgische jongeren ook bereid om bij te klussen als arbeider (38,2%), in een administratieve job (31,2%), in de productie (25,1%), in de logistiek (24,1%) of als animator (22,5%).