Goed begonnen is half gewonnen?

Een maand geleden begonnen de lessen in het hoger onderwijs opnieuw en het is tijd om de balans op te maken. Hebben de studenten goede gewoontes ontwikkeld om in hun studieritme te komen? Zullen ze klaar zijn voordat de blok begint of kiezen ze voor stress op het laatste moment? Kotplanet.be/nl, het digitale medium gewijd aan studenten, ontmoette verschillende studenten. De meeste waren georganiseerd, anderen dan weer net niet…

De blokperiode is eigenlijk zo gepland dat de studenten zich 100% op hun examens kunnen concentreren, maar velen van hen beseffen al snel dat deze periode van een paar weken heel vaak onvoldoende is om al hun vakken op orde te krijgen, te studeren en de leerstof zich eigen te maken.

Louise, een 23-jarige masterstudente, heeft zich in de loop van de jaren gerealiseerd dat deze weken niet genoeg zijn. Wanneer ze in haar bachelor zat, vertrouwde ze te veel op de blok. Tegenwoordig probeert ze bepaalde gewoontes aan te houden: «Ik hou de gewoontes aan die voor mij het beste werken. Een van de belangrijkste voor mij is altijd naar de les gaan. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar uiteindelijk, als je naar de les gaat, ook al ben je niet zo geconcentreerd, hoor je wat de docent vertelt.» Maar is dat genoeg om te slagen? Louise is er alvast van overtuigd: «Dankzij goede gewoontes en een goede routine heb ik bijna mijn masterdiploma. Het helpt wel dat ik nu weet wat werkt voor mij en wat niet. Ik maak mijn samenvattingen voordat de blok begint en ik ben ervan overtuigd dat dat me enorm helpt!»

Team Last Minute

Zonder druk is het soms moeilijk om goede gewoontes aan te leren. Sarah, een toekomstige lerares in het lager onderwijs, heeft een deadline nodig om aan haar werk te beginnen. Voor deze 24-jarige student is er maar één goede filosofie: «Maak plezier, geniet, maar werk als het moet!» Clementine heeft ook altijd zo gewerkt, maar vindt het altijd lastig als de blok eraan komt: «Ik zou studeren op de eerste plaats moeten zetten». Ze moet ook betere notities maken en dat vindt ze jammer van zichzelf: «Ik moet nu alles op het laatste moment doen». Ze zal haar werkattitude echter niet veranderen. Team Last Minute blijft trouw aan haar post.

Ieder jaar nieuwe goede gewoontes

Wat als dit jaar hét jaar was om eindelijk goede gewoontes te kweken? Dat is toch het doel van Max en Ewalina, beiden bachelorstudenten. Max, die aan zijn tweede jaar in het hoger onderwijs begint, wil nu goede gewoontes creëren om «al vanaf het begin van het jaar de toon te zetten en niet achterop te raken in de lessen.» Deze les leerde hij in zijn eerste jaar. Hij liet zich toen demotiveren door de hoeveelheid leerstof die hij onder de knie moest krijgen. «Ik zal het uitgaan beperken, notities maken in de les en samenvattingen maken.» Voor Ewalina is goede gewoontes ontwikkelen cruciaal voor het laatste jaar: «Ik moet al mijn bachelorvakken halen. Bovendien heb ik nog wat vakken van vorig jaar, dus ik moet beter presteren dan ooit.»

De studenten gaan een geweldig jaar tegemoet waarin ze zeker uitgedaagd zullen worden.