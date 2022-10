Gezocht: verbinding op de werkvloer?

Hybride werken bracht ons die felbegeerde werk-privébalans, maar we moesten er een prijs voor betalen: verbinding met collega’s. Dat lijkt het adagium te zijn na twee jaar telewerk. In realiteit lijken we helemaal niet zo rouwig te zijn om dat verlies. Ongeveer een op de drie Belgen (30%) voelt geen behoefte om zijn collega’s vaker zien. Dat blijkt uit onderzoek van hr-bedrijf SD Worx in tien landen.

Allereerst: wie telewerkt kan zich zeker verbonden voelen met collega’s. De helft van de Belgen (51,3%) verliest door telewerk niet het contact met collega’s. Voor ongeveer één op drie werknemers (34,8%) is dat wel het geval.

De grote vraag is evenwel of werknemers daadwerkelijk behoefte hebben aan dat contact. Bijna vier op de tien telewerkers wel, alvast. Wanneer er gevraagd wordt naar het aantal dagen per week dat Belgen hun collega’s willen ontmoeten op de werklvoer, duikt er evenwel meer nuance op. Een op de drie Belgen antwoordt bijvoorbeeld doodleuk nul dagen. Toch is er een even grote groep (29,10%) die zijn collega’s vijf dagen op vijf wil zien. Voor het overige aantal dagen schommelen de cijfers voor elke dag tussen de 8,5 en 10%.

Bye, baas

En de leidinggevende? Die hoeven we al helemaal niet meer te zien. Slechts één op vijf (19%) wil graag meer contact met de leidinggevende. De meerderheid (56,4%) heeft daar geen behoefte aan, hoewel een op drie een minder goede begeleiding door de leidinggevende meldt op afstand.

Wat ook opvalt: bijna dubbel zoveel leidinggevenden (36%) hebben wel nood aan meer contact met hun baas. Leidinggevenden lijken namelijk meer te lijden onder het verloren contact. «We moeten oog hebben voor de leidinggevenden zelf: bijna de helft (46,6%) mist contact met collega’s en ervaart mentale druk (27,5%)», zegt SD Worx verder.

Verschil

Niet iedereen heeft dus behoefte aan meer contact met collega’s (en de baas). Anderen net wel. Leidinggevenden passen hun stijl daar best op aan. «Uit de cijfers blijkt dat werknemers uiteenlopende behoeften hebben aan sociaal contact, met collega’s en leidinggevenden», zegt SD Worx. «Hou daarom rekening met het individu en het team, niet iedereen is gelijk», klinkt het. Wil je toch het contact stimuleren? Maak dan afspraken over hoe je toch contact houdt met je collega’s: wat doe je via mail, via een bericht of hoe vaak overleg je via een call. «Dat is een absolute must om het werk aangenaam te kunnen organiseren.»