Gen Z stelt andere verwachtingen aan werkgever

Voor bijna één op twee kandidaten (47,8%) is de meest gezochte en gewaardeerde kwaliteit in een manager ondersteuning, zodat de werknemer zijn maximale potentieel kan bereiken en het beste uit zijn vaardigheden kan halen. Volgens de respondenten moet een manager niet enkel een respectvolle houding aannemen ten opzichte van het team (46,8%), maar moet hij of zij ook het leiderschap belichamen (45,8%) via de waarden van de werkgever. Tenslotte is, volgens de enquête, het belang van sociale vaardigheden niet te onderschatten: voor 43,9% van de respondenten moet een manager goed kunnen communiceren.

«De nieuwe kandidaten die de arbeidsmarkt betreden, veranderen de verwachten ten opzichte van managers, en dus ook van het management», klinkt het bij Page Personnel. «We merken dat die nieuwe generatie voortdurend wil leren. En het liefst snel.» Zo gaan jongeren ervan uit dat het bedrijf een ontwikkelingsplan en opleidingen heeft, niet enkel in het begin van hun carrière, maar eigenlijk gedurende hun volledige loopbaan.

Geen conservatieven

Gen Z ziet drie specifieke attitudes liever niet bij hun managers. 42,9% van de bevraagden ziet zichzelf niet werken met een manager die geen verandering duldt en een conservatieve houding aanneemt. Die houding kan ervoor zorgen dat de manager moeilijk de meningen en standpunten van het team accepteert. «Generatie Z herdefinieert de regels: openheid van geest en voor de wereld om ons heen, en aandacht voor iedereen zijn een must. Door de constante toegang tot informatie, is deze generatie veel meer blootgesteld aan verschillende standpunten. Daarom willen jongeren die verscheidenheid aan meningen en flexibiliteit van geest ook zien bij hun managers», aldus Page Personnel.

Bovendien is een manager die geen specifieke doelstellingen vastlegt en geen organisatorische vaardigheden bezit (37,7%) de tweede meest voorkomende fout die uit de enquête naar voren komt. Ten derde is het voor 37,1% onaanvaardbaar dat de manager in het «openbaar» kritiek heeft op een lid van het team.

Tot slot is het voor een op twee werknemers van het grootste belang dat er rekening wordt gehouden met de meningen en suggesties over de werkomgeving. Luisteren is niet voldoende, er moet ook gehandeld worden. «Deze generatie is eraan gewend dat zij zich vrij kan uitdrukken en haar mening kan delen. Dus ze willen deze mogelijkheid ook op de werkplek blijven houden.»