Gamen lanceert je carrière

In totaal werden acht games geanalyseerd: ‘Minecraft’, ‘League of Legends’, ‘Apex Legends’, ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)’, ‘Call of Duty: Warzone’, ‘FIFA’, ‘Fortnite: Battle Royale’ en ‘The Legend of Zelda: Breath of The Wild/Links Awakening/Skyward Sword’.

«Op basis van dit onderzoek lijken games zoals Fortnite, Warzone en League of Legends zeer relevante mogelijkheden te bieden in het kader van werk. Het zijn erg populaire games gekenmerkt door een grote en levendige community (Steam, Youtube, Twitch) en deze games leiden tot de meest brede ontwikkeling van vaardigheden in vergelijking tot de andere games die zijn onderzocht», klinkt het bij Wim Van der Linden, externe communicatie-adviseur bij Randstad.

Fortnite creëert meeste skills

De game waarmee het meest aantal skills worden ontwikkeld, is Fortnite met maar liefst zes skills (communicatie, kritisch denken, visuele waarneming, zelfmotivatie, doorzettingsvermogen en teamwerk).

Maar liefst negen van de twaalf vaardigheden worden ontwikkeld door ten minste een (of meerdere) van de acht mogelijke games te spelen: leiderschap, teamwork, communicatie, kritisch denken, visuele waarneming, multitasking, doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid en zelfmotivatie.

Geen timemanagement

Zelfmotivatie, teamwerk en kritisch denken zijn de skills die bij het meest aantal games worden ontwikkeld. De sterkste verbanden worden onder andere gevonden tussen zelfmotivatie en PlayerUnknown’s Battlegrounds leiderschap en League of Legends en kritisch denken en Warzone.

«De drie skills waarvoor voorlopig geen bewijs werd gevonden dat ze werden ontwikkeld zijn probleemoplossing, conflictmanagement en timemanagement. Verder onderzoek moet hier duidelijkheid in brengen», besluit Van der Linden.