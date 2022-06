Financesector biedt mooi startersloon

De stijging in het aantal vacatures binnen finance zet zich al jaren ongeremd door. Als pas afgestudeerde liggen de jobs als accountant, business analyst of financial advisor dus voor het grijpen, maar wat kan je als beginneling op het vlak van verloning verwachten in die sector?

In het moderne bedrijfsleven is er meer dan ooit vraag naar werkkrachten met de juiste knowhow om een onderneming op de financiële rails te houden. Gezien het hoge aantal vacatures heb je als starter de luxe om kieskeurig te zijn en verschillende jobs met elkaar te vergelijken. Zo kan je kiezen voor een job die op alle vlakken helemaal bij jou past. Om de keuze op één aspect al wat te vergemakkelijken, legt Thomas Vieuxjean van staffing specialist Walters People aan Jobat uit wat de gangbare starterslonen zijn in enkele veelvoorkomende vacatures in de finance.

Bedrijfswagen

Volgens Vieuxjean was het aantal vacatures binnen de finance «nog nooit zo hoog als nu». En in die weelde aan jobs kan je ook rekenen op een aangenaam startersloon. Als externe of interne auditor bedraagt dat tussen 2.400 en 3.200 euro bruto per maand. Bovendien krijg je daar naast extralegale voordelen meestal ook een bedrijfswagen bij.

Analytische geesten kunnen aan de slag als business analyst of financial analyst. Ook hier kan je rekenen op een startersloon tussen 2.400 en 3.200 euro bruto per maand. Externe consultants, die bedrijven van buitenaf adviseren over hun projecten, mogen er dan weer op vertrouwen dat ze maandelijks een bruto loon tussen 2.100 en 2.500 euro op hun rekening krijgen.

Accountants

Een beroep waar veel mensen meteen aan denken als ze het over finance hebben is dat van accountant of boekhouder. Boekhouding komt dan ook veel in de aandacht, want de vraag naar boekhouders neemt jaar na jaar toe. De nood aan accountants is zo hoog dat boekhouder sinds 2020 een knelpuntberoep is. In 2021 steeg het aantal vacatures binnen boekhouding met maar liefst 22% ten opzichte van vorig jaar.

Als junior accountant of assistant accountant verdien je aan het begin van je carrière minimaal 2.000 euro bruto per maand. Maar bij grote internationale organisaties kan dat zelfs iets meer zijn, zegt Thomas Vieuxjean: zo’n 2.300 à 2.400 euro bruto per maand. Bovendien kunnen boekhouders door de krapte op de arbeidsmarkt wellicht algemeen opslag verwachten, zegt Kevin Blockx van Walters People. «Organisaties die dringend nood hebben aan ondersteuning in de boekhouding, moeten écht wel een competitief salarispakket en interessante arbeidsvoorwaarden aanbieden, willen ze het juiste talent aantrekken én behouden», klinkt het.