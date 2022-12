«Elke dag ontdek ik een stukje van de wereld»

Wat houdt je job in?

«Als deel van de cabin crew werk ik vanop het vliegtuig. In de eerste plek zijn we er om de veiligheid te garanderen en checken we bijvoorbeeld dat alle veiligheidsuitrusting in goede staat is. Daarnaast zorgen we dat de passagiers een aangename vlucht hebben. We bieden hen eten en drinken aan en slaan een babbeltje.»

Wat vind je leuk aan je job?

«Mijn job is heel gevarieerd en ik kan tegelijk ook een stukje van de wereld zien. Op dit moment vlieg ik naar alle grote steden van Europa. Soms blijf ik maar een nacht, maar als ik een halve of hele dag vrij heb, ga ik op ontdekking. Bovendien kan ik als cabin crew een goed contact onderhouden met de passagiers. Soms vertellen zij hun volledige levensverhaal aan mij! Dat vind ik heel tof, want ik ben zelf erg sociaal.»

Eerder dit jaar maakte je de switch van Passenger Service Agent naar Cabin Crew. Hoe ging dat?

«Na de coronacrisis merkte ik dat ik nood had aan verandering. Het was altijd een droom om mee te vliegen, dus toen een vacature vrij kwam, heb ik niet getwijfeld. Toen bleek dat ik geselecteerd was, heeft HR alles vlot geregeld en was ik vertrokken voor een intensieve opleiding van drie maanden. In juli had ik mijn ‘wing’ in handen, het officieel vleugeltje voor op mijn uniform. Na tien testvluchten kon ik zelfstandig aan de slag.»

Hoe zie je jouw toekomst bij Brussels Airlines?

«Dagelijks besef ik hoe speciaal het is om te werken voor een luchtvaartmaatschappij, dus ik hoop om hier te blijven. Nu wil ik eerst nog Europa verder ontdekken, maar daarna wil ik ook langeafstandsvluchten doen naar onze bestemmingen in Afrika of Noord-Amerika. Ooit hoop ik door te groeien tot cabineverantwoordelijke en het team aan boord te kunnen leiden.»