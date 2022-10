Terwijl sommige studenten de hele zomer als jobstudent hebben gewerkt, staan anderen op het punt om hun jaarlijks contract te tekenen in september. Wat is er nu beter? Elke week werken of wachten tot de vakantie begint? Kotplanet, het digitale medium gewijd aan studenten, zoekt naar de beweegredenen van deze studenten en onderzoekt de regulering over studentenjobs.