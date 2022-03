Een sterke vrouwelijke leider is eerlijk

Vandaag bestaat de Vlaamse regering voor slechts een derde uit vrouwen. Dit jaar ligt de focus van Internationale Vrouwendag dan ook op vrouwen in sterke leiderschapsposities. Onderzoeksbureau iVox zocht samen met online datingapp Meetic uit welke eigenschappen we associëren met een sterke vrouw of vrouwelijke minister. Wat blijkt? Een op de twee Vlamingen vindt eerlijkheid de belangrijkste karaktertrek.

Tijdens Internationale Vrouwendag wordt er op de hele wereld aandacht gevraagd voor de sociale, economische, politieke en culturele verwezenlijkingen van de vrouw in onze samenleving. Het thema dit jaar is ‘Vrouwen in leiderschapsposities: een ambitieuze toekomst voor vrouwen na COVID-19’ waar de focus specifiek ligt op gendergelijkheid, maar ook het steunen van de vrouw op elk niveau van besluitvormingsorganen.

Daarom bevroeg iVox samen met online datingapp Meetic een representatieve pool van 1.000 Vlamingen over hun ideeën over wat een goede en sterke vrouwelijke leider maakt. Is leiderschapsfiguren kiezen tenslotte niet een beetje zoals daten? Volgens Meetic alvast wel. Bij een potentiële partner kijken we naar eigenschappen die we aantrekkelijk vinden en het succes op een goede match kunnen verhogen. Wanneer we een leidersfiguur kiezen om onze stem te vertegenwoordigen, doen we volgens hen net hetzelfde.

Sterke Erika

Uit het onderzoek blijkt dat de Vlaming sterke vrouwen voornamelijk associeert met eigenschappen zoals eerlijkheid (ruim 50%), zelfvertrouwen (45%) en zelfstandigheid (34%). De vrouwelijke Vlaming vindt zelfstandigheid namelijk nog net iets belangrijker: bijna de helft van de vrouwen (40%) verkoos die eigenschap, ten opzichte van 29% mannen. Frappant is ook dat kwetsbaarheid drie keer meer wordt gekozen door vrouwen dan mannen als goede eigenschap van een krachtige vrouw.

Stel dan dat er alleen maar vrouwen zouden zetelen in onze regering, in plaats dan de huidige 33%. Voor wie kiest de Vlaming dan? Bijna de helft van de Vlaamse bevolking zou stemmen op viroloog Erika Vlieghe (44%) als boegbeeld van onze regering. Verder gaat de voorkeur ook uit naar female powerhouses zoals ex-nieuwsanker Birgit Van Mol (34%) en seksuoloog Lotte Vanwezemael (32%). Opmerkelijk is dat vooral jongeren onder de 34 jaar eerder voor de populaire seksuoloog stemmen (34%), terwijl ouderen over de 55 jaar net iets sneller voor Erika Vlieghe (60%) kiezen.