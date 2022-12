Je zou het misschien niet denken, maar Colruyt Group heeft zowat alle IT-jobs in huis. Met een team van zo’n 2.000 IT’ers in België, Frankrijk en India pioniert Colruyt Group met nieuwe technologieën en digitale innovaties: van artificiële intelligentie tot virtual reality, robotisering en Internet of Things.

Twee leden van dit enorme IT-team zijn Bélise en Jo. Bélise werkt als Team Manager Digital Customer Services bij Colruyt Group en is Young ICT Lady of the Year. Jo begon als stagiair, werd dan jobstudent en werkt nu als fulltime Software Engineer Java bij Colruyt Group.

«We hebben binnen Colruyt Group een gigantisch IT-team van 2.000 medewerkers. Gelukkig zijn het stuk voor stuk leuke mensen», grapt Bélise. «Elke dag opnieuw gaan we met verschillende technologieën aan de slag.» Ondanks de vele werknemers, hangt er volgens Jo overal een familiale sfeer. «Ik heb ondertussen al in drie verschillende teams gewerkt. Elk team is uniek en je maakt echte vrienden. Een job bij Colruyt Group gaat verder dan gewoon acht uur achter je computer zitten.»

Colruyt Group zet de werknemer centraal, klinkt het unaniem bij Bélise en Jo. «Als IT’er ben je fel gegeerd, veel bedrijven voeren een ware ‘battle’ om voldoende IT’ers aan te werven. Colruyt Group pakt het liever anders aan: wat wil jij? Wat verwacht jij van een job?», verduidelijkt Bélise. «Er zijn bij ons zoveel uiteenlopende jobmogelijkheden en meer dan 1.000 opleidingen.»

Levenslang leren

Een mooi voorbeeld hiervan is Jo, die als stagiair kon beginnen bij Colruyt Group. «Tijdens mijn studies Toegepaste Informatica moest ik in mijn derde jaar twaalf weken stage lopen. Na wat googelen kwam ik terecht op de Colruyt Group jobsite, waar ik spontaan solliciteerde voor een stage. Na mijn stage kreeg ik zelfs een studentenjob aangeboden in hetzelfde team, maar ik besefte dat mijn hart bij Software Engineering lag. Toen ik vertelde dat ik me in een ander domein wou verdiepen, gingen we samen op zoek naar een studentenjob waar ik die skills verder kon ontwikkelen. Na die periode gingen we opnieuw in gesprek en stemden we verwachtingen op elkaar af. Welke richting wou ik uit? Hoe paste dat voor hen? Ik kreeg verschillende jobs aangeboden. Doordat er rekening wordt gehouden met je eigen verwachtingen en ambities, blijf je ook gemotiveerd. Je merkt het: bij Colruyt Group geldt het principe ‘the choice is yours’!»

Daarnaast zet Colruyt Group uitgebreid in op het VAKmanschap, om de vaardigheden, attitude en kennis van medewerkers te bevorderen. Voor elke functie werken ze een leertraject uit, op basis van de competenties die de medewerker nodig heeft. Dat gaat van vaktechnische competenties tot softskills. «We investeren volop in duurzame loopbaanpaden. Kennis, potentieel en ambitie mogen niet verloren gaan en bepalen een mogelijk carrièrepad. Colruyt Group gelooft in levenslang leren», besluit Bélise.

Wil je meer weten over de IT-afdeling van Colruyt Group? Neem dan een kijkje op onze website.