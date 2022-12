«Een functie als leerkracht geeft je meer voldoening dan welke andere job ook»

Het lerarentekort is brandend actueel. Dat tekort heeft niet alleen impact op leerlingen en hun ouders, maar ook op potentiële leerkrachten, die worden afgeschrikt om de stap te wagen. Nochtans is lesgeven een job die je op dagelijkse basis voldoening geeft en was het nog nooit zo makkelijk voor zij-instromers om hun weg naar het onderwijs te vinden. Remko Kampert maakte de overstap van de privésector naar het onderwijs en koos er daarbij bewust voor om in Brussel voor de klas te staan.

Vanwaar die keuze?

«Ik studeerde aanvankelijk voor leerkracht lager onderwijs en stond destijds ook even voor de klas, maar uiteindelijk was ik benieuwd naar wat de privésector me kon bieden. Na al die jaren kwam ik evenwel tot de conclusie dat ik zingeving miste in mijn loopbaan. Omdat ik zelf afkomstig ben uit het Brusselse was ook die keuze snel gemaakt. Mijn pendeltraject van en naar Mechelen neem ik er graag bij.»

Wat zijn de grootste uitdagingen van je job?

«Voor de klas staan is sowieso niet gemakkelijk, dus passie voor je job is als leerkracht onontbeerlijk. In Brussel zorgen elementen als kansarmoede, superdiversiteit en meertaligheid voor een extra dimensie, die niet altijd vanzelfsprekend is. Je moet bijvoorbeeld veel tijd steken in leesonderwijs, omdat taal uiteindelijk de basis vormt.»

Waarom zou je je job aanraden aan anderen?

«Als de passie er is, bestaat er geen enkele job die je meer voldoening geeft. Elke dag is onvoorspelbaar en telkens opnieuw m erk je hoe jij als leerkracht écht een verschil kan maken. Je leert kinderen nieuwe materie en het is heel mooi om te zien hoe ze al die informatie in zich opnemen. Het teamverband met collega’s is nog een extra pluspunt.»

Hoe makkelijk is het om over te stappen naar het onderwijs?

«Zelf had ik het juiste diploma al op zak, maar het feit dat je voor sommige vakken tot 10 jaar anciënniteit kan meenemen, is een extra duwtje in de rug. In Brussel kunnen zij-instromers die de job met de lerarenopleiding combineren nu zelfs extra studietijd krijgen. Onder de voorwaarden is er ook een terugbetaling van het studiegeld. Kortom, er zijn heel wat kansen om de stap te zetten. Als je denkt dat het onderwijs iets voor jou is, focus dan vooral niet op alle vooroordelen die je weleens hoort. Gemakkelijk is het niet, maar je krijgt er zoveel voor terug.»