Een duurzame onderneming met een uniek model

In 2021 kon de Nationale Loterij liefst 335 miljoen euro laten terugvloeien naar de maatschappij en zorgden ontelbaar veel organisaties en projecten dankzij de steun van alle spelers voor een warmere en betere samenleving. De essentie om goede doelen te kunnen ondersteunen en om verantwoord spel te kunnen faciliteren, maakt dat de Nationale Loterij de verpersoonlijking is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En daarvoor

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is de belangrijkste bestaansreden van loterijen overal ter wereld. Al in het middeleeuwse Brugge, waar de loterij zoals we die nu kennen ontstond in 1441, speelden deelnemers mee met de ‘Lotinghe’ om maatschappelijk relevante projecten te steunen die de samenleving ten goede kwamen.

Ook nu financiert de Nationale Loterij dankzij haar spelers nog steeds waardevolle collectieve voorzieningen die de Belg in het algemeen een warm hart toedraagt. Denk maar aan Child Focus, het Rode Kruis, Pelicano, Stichting Brandwonden, Team Belgium met onze Olympische Atleten, de Stichting tegen Kanker, ….

Dat de Nationale Loterij haar belangrijke maatschappelijke rol kan waarmaken, heeft het te danken aan een uniek economisch model waardoor het in de afgelopen vijf jaar een vrij duurzame groei van 4,5% kon laten optekenen. Dat model is intrinsiek verantwoord: het wil zeggen dat de Loterij de enige aanbieder is van kansspelen en dat ze het op zo’n manier organiseert dat de verslavingsrisico’s voor de spelers zo beperkt mogelijk blijven.

B innen dat verantwoord spelbeleid staat de speler centraal: een groot aantal spelers speelt af en toe voor een kleine som ( gemiddeld € 5,1) mee met één van de iconische spelletjes van de Nationale Loterij. Trekkingsspelen als Lotto, EuroMillions of Vikinglotto en krasspelen als Win For Life, Subito of Cash zorgden in 2021 voor een jaaromzet van 1.530.000.000 euro. Meer dan de helft daarvan, 896.181.191 euro, werd verdeeld onder meer dan 100 miljoen winnende deelnames en 100 % van de winst van de Loterij wordt telkens geherinvesteerd in de samenleving onder de vorm van financiële steun aan ontelbare sociale, culturele en wetenschappelijke initiatieven. De Nationale Loterij is daardoor #m eerdanspelen .

De duurzame strategie van de Nationale Loterij is helemaal op dit sociaal verantwoord businessmodel afgestemd en omvat welbepaalde engagementen die van de Loterij een maatschappelijk verantwoorde onderneming maken. Dat CSR-beleid is vastgelegd in ons WE CARE-programma en steunt op vier pijlers:

1. WE CARE for players : we kanaliseren het spel en zorgen ervoor dat de speler in een veilige omgeving kan spelen en dat de risico’s op gokverslaving zo klein mogelijk blijven. De Nationale Loterij voldoet aan de strengste certificatienormen en geldt als referentie voor de hele loterij- en kansspelsector.

2. WE CARE for society : onze betrokkenheid in de samenleving door onze steun aan de goede doelen. De toekenning van die subsidies gebeurt volgens objectieve criteria en wordt in volle transparantie met de spelers gecommuniceerd.

3. WE CARE for our people: bij de Loterij proberen we een werkomgeving te creëren waarin haar personeel alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. We geven om het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers en streven naar diversiteit en inclusie. Dit alles droeg bij aan het behalen van het label van Top Employer, voor de vijfde maal op rij.