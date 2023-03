Droomjob? Die bestaat niet volgens de helft van de volwassenen

Als kind of jongvolwassene fantaseren we er allemaal wel een keer over: de perfecte droomjob. Wat als je helemaal zelf kon kiezen wat je later als job zou doen? Wat als niets je in de weg kon staan? Op latere leeftijd blijkt die droomjob niet meer dan een illusie als we een nieuwe Britse studie mogen geloven.

Volgens een onderzoek van Accor gelooft 46 % van de volwassenen namelijk niet in het bestaan van de ‘droomjob’, terwijl 54 % ervan overtuigd is nooit z’n droomjob te kunnen uitoefenen. Uitgesproken cijfers, die om enige verduidelijking vragen.

Hoge eisen

Want was verwachten we nu precies van een droomjob? Waarom is die zo onbereikbaar? Zijn onze eisen dan zo hoog? Wel, de top tien met eisen is er in ieder geval eentje waarbij we ons kunnen aansluiten.

1. Flexibele werktijden

2. Sterke financiële beloningen

3. Regelmatige opslag

4. Goede extra-legale voordelen

5. De mogelijkheid om te reizen

6. Een leuk team

7. Een gevarieerde dagindeling

8. Niet de hele dag achter een bureau hoeven zitten

9. Geen enkele dag is hetzelfde

10. De mogelijkheid om anderen gelukkig te maken

Een hele lijst dus en 41 % van de werknemers geeft ook aan onrealistische eisen te hebben. Dat neemt niet weg dat 32 % van hen teleurgesteld is met de huidige staat van z’n carrière en dat 41 % naar eigen zeggen niet voldoende verdient. Misschien toch maar dat eisenlijstje erbij nemen tijdens je volgende jobinterview?