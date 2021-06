Drie op de vier Belgische werknemers is niet in staat om maandelijks te sparen

Het welzijn van werknemers is voor veel ondernemingen een prioriteit. Tijdens de coronacrisis stonden het lichamelijk en mentaal welzijn dikwijls centraal. Maar financieel welzijn mag ook niet over het hoofd worden gezien. Volgens een studie van Partena Professional bij meer dan 800 werknemers uit België werd net het financieel welzijn in gevaar gebracht tijdens de crisis.