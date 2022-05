Digitale technologie voor minder CO2

De totale CO2-uitstoot van ons land kan tegen 2030 met 10 tot 12% dalen dankzij het gebruik van digitale technologieën in de vier bedrijfssectoren die het meeste CO2 uitstoten. Dat is de conclusie van een studie in opdracht van technologiefederatie Agoria.

Dankzij allerhande digitale technologieën kan de uitstoot in de vier meest CO2-intensieve sectoren van het land met 10,4 tot 13,3 megaton CO2 dalen. Het gaat volgens Agoria om 30% van de Europese reductiedoelstelling voor ons land. Welk van beide cijfers gerealiseerd wordt, hangt van de van de ’snelheid’ van de digitalisering. «De klimaatvraag is een ongeziene Belgische opportuniteit», aldus Agoria-CEO Bart Steukers.

Veel potentieel in industrie

Agoria stelde de studie ‘Digital4Climate’ op in samenwerking met consultancybedrijf Accenture. De cijfers vloeien voort uit vijftien digitale oplossingen in de vier sectoren. Dat zijn industrie, gebouwen, mobiliteit en logistiek en ten vierde de energiesector. In de industrie is er het grootste potentieel met oplossingen als robotisering, proactief onderhoud of meer gebruik van simulaties en analyses, bijvoorbeeld in de machinebouw. Er is voor de sector sprake van een CO2-uitstootreductie van 10 tot 12,3%.

De bouwsector kent de grootste CO2-voetafdruk. Via slim gebouwbeheer of meer voorafgaande modellering bij de bouw zelf zou de CO2-uitstoot 8,3 tot 10,8% lager kunnen. Bij mobiliteit en logistiek is er sprake van 10,6 tot 14,2% reductie via pakweg meer thuiswerk, intelligente verkeerssystemen of autonome schepen op de waterwegen.

Energiesector