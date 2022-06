«De work-lifebalans bij Politiezone Antwerpen is onbetaalbaar»

Vanessa is 32 jaar en werkt als boekhouder bij Politiezone Antwerpen. Met een bachelor- en masterdiploma toegepaste economische wetenschappen en een postgraduaat tax & accountancy management, heeft ze heel wat diploma’s op zak. Toch is het niet nodig om over al die diploma’s te beschikken om jouw droomjob als boekhouder na te jagen. Een bachelordiploma volstaat.

Nadat ze afstudeerde, werkte Vanessa enkele jaren in een boekhoudkantoor. Haar toenmalige collega liet haar oog vallen op een vacature bij Politiezone Antwerpen, en moedigde Vanessa aan om ook mee te doen. «We krijgen vaak de vraag of onze job niet erg routineus is. We hebben wel wat vaste taken, maar ik kan elke dag andere dingen doen. Mijn job is allesbehalve saai. Het begin van mijn carrière bij Politiezone Antwerpen, was best pittig. Ik had geen kennis van overheidsboekhouding, maar had enorm veel zin om iets nieuws te leren.» Daarbij kon Vanessa gelukkig rekenen op de hulp van haar collega’s. «We werken in een klein, maar ontzettend aangenaam team. Ik heb nog geen dag spijt gehad van mijn keuze. Er wordt veel rekening gehouden met de work-lifebalans, waardoor ik mijn job perfect kan combineren met mijn rol als mama», vertelt ze.

Bij Politiezone Antwerpen kijken we niet alleen naar het diploma. Van onze boekhouders verwachten we dat ze nauwkeurig en stipt kunnen werken, dat ze voldoende initiatief tonen en over een grote dosis verantwoordelijkheid beschikken.