«De stiel van versnijder is een prachtig beroep, maar valt niet te onderschatten»

Nico werkt al vier jaar als versnijder bij Fine Food Meat, maar zijn liefde voor vlees werd er met de paplepel ingegeven. «Uitbenen is een passie voor mij en ik wou dit al van kleins af doen. Mijn ouders hadden vroeger een uitbenerij, dus ik ben ermee opgegroeid. Uiteindelijk zijn ze met de zaak gestopt en ben ik bij Colruyt Group terechtgekomen. Ik wilde de uitbenerij van mijn ouders niet overnemen, want als zelfstandige ben je namelijk nooit klaar met je werk, heb je ongelooflijk veel verantwoordelijkheden, en ben je niet zeker van je werk. Bij Colruyt Group heb je dankzij een vast contract wél die zekerheid en ken je je uren.» Nico vertelt hoe hij en zijn collega’s in twee ploegen werken. De eerste start met werken om 6 uur tot 13u45 en de tweede ploeg neemt het dan over tot 21u30. «Maar mocht je eens een shift niet kunnen doen vanwege je thuissituatie, dan kan je altijd vragen om de planning aan te passen. Die flexibiliteit is fijn.»

Nico volgde de opleiding beenhouwer-traiteur en stapte dan de wereld van Fine Food Meat in waar hij nog een opleiding kreeg. «Maar je kan bij ons ook terecht als je nog helemaal niks weet. Ik leid ondertussen ook mensen op en soms zitten er exemplaren tussen die nog niet eens weten hoe ze een mes moeten vasthouden. (lacht) Eenmaal de opleiding erop zit, weet je uiteraard wel hoe dat moet. De begeleiding is één op één en duurt zes maanden. Je wordt door de collega’s echt mee op sleeptouw genomen. Ik ben de benjamin van de groep en ik zorg voor wat leven in de brouwerij. Uiteraard moeten we professioneel en respectvol blijven ten opzichte van elkaar, maar de sfeer is echt top.»

En die intense opleiding is belangrijk. «De stiel valt niet te onderschatten. Het is niet alleen zwaar, maar ook gevaarlijk. Wij werken hier met vlijmscherpe messen, hakbijlen en grote zagen. Dan gebeurt het al eens dat iemand een snijwonde oploopt, ondanks dat we bescherming van kop tot teen dragen.»

Om zijn collega’s bij te staan, volgde Nico een EHBO-cursus. «Ik heb mezelf bij Colruyt Group aangeboden om zo’n cursus te volgen en elk jaar moet ik me bijscholen om het te mogen blijven doen. Je hebt een voorbeeldfunctie en moet sterk in je schoenen staan, want niet iedereen kan tegen bloed. Ja, er is nog steeds een verschil tussen menselijk en dierlijk bloed. (lacht)»

«Je hebt hier heel veel doorgroeimogelijkheden»

Marc Maes (55), versnijder van rund

«Net zoals het beroep van bakker, is de stiel van beenhouwer niet gemakkelijk. Maar bij Colruyt Group zorgen ze ervoor dat al je harde werk goed beloond wordt. 22 jaar geleden begon ik er als versnijder, en na al die jaren werk ik er nog steeds. Tegenwoordig werk ik op eigen vraag 4/5de, wat helemaal geen probleem was. Ik ben trouwens niet alleen versnijder bij Colruyt, ik geef er ook opleidingen aan de nieuwe garde die naast mij in het vleesatelier de handen uit de mouwen mogen komen steken. Het is dus niet alleen maar met je neus in de boeken zitten. Onze studenten krijgen na hun opleiding een vast contract aangeboden met heel wat doorgroeimogelijkheden. Als laagopgeleide kan je bij Colruyt Group op termijn zelfs aan de slag als leidinggevende. Bij een gewone slager is dit vaak niet het geval. Ik ben destijds ook begonnen als beenhouwer en mag nu al mijn kennis delen. Het is echt plezant om gemotiveerde mensen in een toffe omgeving een echte stiel aan te leren.»

«We zijn één grote familie»

Blaise Benae (39), productieoperator

«Ik sta in voor de productielijnen charcuterie, voor de verwerking van bijvoorbeeld pens en ham. Ik zet grote batches van het product op de productielijn. Daar komen aan het einde kleine verpakkingen uit die naar de winkels worden gestuurd. Sommige weken vervul ik een satellietfunctie als kwaliteitscontroleur en stel ik facturen op voor de producten die de lijnen produceren. Die afwisseling bevalt me erg. Ook mijn shifts wisselen. De dagen dat ik na de middag begin, kan ik mijn kinderen ’s ochtends naar school brengen. Wanneer ik ’s ochtends vroeg begin, kan ik hen gaan ophalen en helpen met het huiswerk. Ik werk sinds 2015 bij Colruyt Group. Na vier maanden boden ze me al een contract voor onbepaalde duur aan. Toen ik in de job gestart ben, heb ik verschillende opleidingen gevolgd. Ik heb eerst geleerd hoe je één lijn correct laat draaien. Nu heb ik er zeven onder mijn hoede. Wie op zoek is naar werk moedig ik aan om ervoor te gaan en te solliciteren bij Colruyt Group. Je komt er terecht in een toffe ploeg die je graag wegwijs zal maken. We zijn één grote familie die je met open armen zal ontvangen!»