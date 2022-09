De perfecte werkweek duurt drie à vier dagen

Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je werk niet heel je leven overneemt, om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Raja Workplace ondervroeg 2.000 Britse werknemers over hun ideale werkweek en daaruit kwamen enkele interessante resultaten naar voren. Uit de enquête blijkt eerst en vooral dat de perfecte werkweek 21 tot 30 uur duurt - drie à vier dagen dus. De Britten vinden een salaris van 44.355 pond ideaal, al zijn regelmatige loonsverhogingen wel nodig om tevreden te blijven. Verder zouden we idealiter over 29 betaalde vakantiedagen beschikken én vrijaf krijgen op onze verjaardag. Andere pluspunten die werden aangehaald zijn een ruim pensioen, ziekteverzekering, gratis koffie en de mogelijkheid om casual gekleed te gaan werken. Een formule waar wij ons zeker achter kunnen scharen.