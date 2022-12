De Nationale Loterij, een werkgever bij wie mensen zich écht thuis voelen

De Nationale Loterij is een modern bedrijf waar innovatie hoog in het vaandel gedragen wordt. Omdat onze sector constant in beweging is, evolueren we als flexibele speler in de markt mee en speuren we constant naar nieuwe, dynamische profielen die een versterking kunnen betekenen voor onze onderneming.

Iedereen is meer dan welkom bij de Nationale Loterij , waar we trots zijn op de grote diversiteit in ons personeelsbestand. Die zorgt voor verschillende invalshoeken, nieuwe meningen en frisse ideeën. In 2022 mochten we liefst 67 nieuwe collega’s verwelkomen, die allen een meerwaarde vormden voor het bedrijf.

Mehdi El Yassini was de eerste die in 2022 aan boord kwam. «Ik voelde me meteen welkom dankzij de inspanningen van mijn dichtste collega’s», vertelt Mehdi. “In de eerste weken kon ik bij hen terecht voor al mijn vragen, maar ook de toewijzing van een meter en een HR-welkomsessie zorgden voor een zeer snelle inburgering.»

Werknemers zijn de belangrijkste ambassa deurs. Dankzij het aantrekkelijke ‘#BeARecruiter programma’ worden de mede werkers van de Loterij, zoals de naam het zelf zegt, zelf een stukje recruiter en dragen ze zo bij aan de werving van nieuwe collega’s. Lore Camerlinck waagde in juli van dit jaar de sprong naar de Nationale Loterij op aanraden van een goede vriend: «Ik heb me die overstap nog geen seconde beklaagd», aldus Lore. «Er heerst hier een open cultuur waar geluisterd wordt naar elkaar en waar plaats is voor creativiteit. Ik krijg alle vrijheid om mijn talenten te ontplooien en om te groeien in mijn rol.»