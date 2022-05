De grootste flater tijdens een sollicitatie? Liegen.

Hoewel liegen op je cv het vaakst in de top drie van grootste fouten voorkomt, namelijk bij 48% van de managers, zijn er nog andere zaken die je kansen op een succesvolle sollicitatie gevoelig kunnen verkleinen. Te laat komen (39%), je niet verdiepen in het bedrijf waar je solliciteert (31%), negatief praten over je vorige werkgever (30%) of te direct over de voordelen praten tijdens het eerste gesprek (25%) worden ook negatief ervaren door Belgische managers.

«Liegen op je cv wordt door managers beschouwd als de ernstigste uitschuiver die een kandidaat kan maken, al zijn we zelf ook verbaasd dat het percentage niet hoger ligt», klinkt het bij Robert Half. «Liegen is te allen tijde afgeraden, want het kan de vertrouwensband tussen werkgever en werknemer beschadigen. De kans is groot dat je vroeg of laat toch door de mand valt. Neem als werkgever daarom voldoende tijd om elk cv grondig door te nemen en voldoende vragen te stellen bij punten waar je twijfels bij hebt.»

Vijf tips voor een succesvolle sollicitatie

Bepaalde fouten kunnen leiden tot het einde van een sollicitatie, maar er zijn ook heel wat dingen die je kan doen om er een succes van te maken.

1. Doe beroep op je netwerk: gebruik je connecties om je te helpen bij de zoektocht naar een (nieuwe) job. Praten met verschillende bedrijven, vrienden, kennissen en/of familie kan zomaar nieuwe kansen met zich meebrengen.

2. Maak een sterk online profiel: zorg voor een goed, uitgebreid LinkedIn profiel, met een professionele foto en een korte maar krachtige introductie van jezelf. Zo krijgen recruiters meteen een concreet beeld van wie je bent.

3. Wees voorbereid: in de breedste zin van het woord. Een goede voorbereiding begint met weten wat je wilt, wat belangrijk voor je is in een functie en waar je naartoe wilt. Doe onderzoek naar het bedrijf, zorg dat je weet met wie je gaat praten en denk na over de vragen die je wil stellen.

4. Wees eerlijk en positief: over jezelf, je ervaring en je vorige werkgevers. Als je in het verleden een slechte ervaring hebt gehad, bespreek die dan open en eerlijk en vertel wat je ervan hebt geleerd.

5. Wees zo concreet mogelijk: bedrijven zijn op zoek naar de toegevoegde waarde die jij als werknemer voor hen kan betekenen, dus zorg ervoor dat ze die snel kunnen identificeren. Vermeld bijvoorbeeld een aantal concrete verwezenlijkingen op je cv en geef er details over tijdens het gesprek.