«De ‘dankjewel’ die je krijgt na een klus maakt de job de moeite waard»

Een winkel van Colruyt Group wordt niet enkel rechtgehouden door winkelbedienden. Achter dat hechte team zit nog een heel netwerk aan werkkrachten, van medewerkers die instaan voor de bevoorrading van de winkels tot een grote technische dienst die ervoor zorgt dat alles naar behoren werkt. Zo is Dennis Maes (31) aan de slag als regiotechnieker voor alle Colruyt Group-filialen in regio Kortrijk-Roeselaere.

Ook Dennis had in eerste instantie onderschat hoeveel er te kijken komt bij een winkel van Colruyt Group. «Mijn schoonbroer is gérant in een winkel en spoorde mij al jaren aan om te solliciteren. Ik wuifde dat altijd weg. Ik dacht dat die jobs niet voldoende technisch zouden zijn voor mij. Tot hij op een bepaald moment zei dat er een technische dienst was die rondrijdt om problemen op te lossen.»

Intussen is Dennis al meer dan twee jaar enthousiast aan de slag als technieker, of als «vlinder» zoals hij ook weleens genoemd wordt. Hij is tenslotte het eerste aanspreekpunt in geval van technische problemen, waardoor hij regelmatig de hele dag rondfladdert van winkel naar winkel. «Je kunt mijn job het beste omschrijven als een soort allround klusjesman. De technische problemen in een winkel kunnen heel uiteenlopend zijn. Dat kan gaan van elektrische defecten, zoals een kapotte lamp of zekering, tot mechanische problemen aan machines of gebouwen. Een toilet, rek, paaltje, stopcontact... Bijna alles wat je ziet in een Colruyt-winkel is iets waaraan wij kunnen werken.»

Manusje-van-alles

Doordat regiotechniekers van alle markten thuis zijn, is hun job erg afwisselend, maar ook uitdagend. Gelukkig kan Dennis steeds terecht bij andere collega’s wanneer hij er zelf even niet aan uitgeraakt. «Je bent meestal alleen onderweg, maar daarom sta je er nog niet alleen voor. We hebben veel telefonisch contact met elkaar onderling. Als ik een bepaalde foutmelding krijg die ik niet ken, is er altijd wel een collega die me op weg kan helpen.»

Uiteraard worden nieuwe collega’s ook intern opgeleid voor de vakgebieden waarin ze minder thuis zijn. «Bovendien hebben we het geluk dat onze dienst bestaat uit een mix van mensen met verschillende professionele achtergronden. Een collega van mij werkte bijvoorbeeld voordien op dienst Elektriciteit, waardoor we gemakkelijk bij hem terecht kunnen met vragen over het elektriciteitsnet. En zo heeft iedereen wel zijn expertise.»

Een hechte familie

Toch vindt Dennis het ook erg fijn om bij nieuwe problemen zelf uit te zoeken of hij het kan oplossen. Zo heeft hij al doende nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. «Dat is ook het leukste aan mijn job: depanneren. Dat ik een probleem in een winkel echt kan aanpakken en een oplossing kan bieden aan die medewerkers in de winkel. De ‘dankjewel’ die je dan krijgt, maakt de job de moeite waard.»

Dennis is zo op termijn zijn werkplek als een familiebedrijf beginnen te aanschouwen, en niet alleen omdat zijn schoonbroer ook bij Colruyt Group werkt. Doordat je altijd in dezelfde regio werkt, leer je andere winkelmedewerkers ook persoonlijk kennen. Er hangt altijd een familiair gevoel als je aan de slag bent. Dat maakt het een pak plezanter om je job te doen.»

Flexibiliteit

En net als in een hechte familie, wordt er rekening gehouden met elkaar. «Colruyt Group luistert niet enkel naar de chefs, maar ook naar de mensen die effectief op de werkvloer staan tussen de klanten. Als je een paar zware nachten achter de rug hebt, is het geen probleem als je een paar uur recup neemt om er opnieuw tegenaan te kunnen.»

Het is vooral die flexibiliteit dat van Colruyt Group een goede werkgever maakt volgens Dennis. «We moeten bepaalde regels volgen, maar in het algemeen worden we vrijgelaten in onze planning zolang ons werk goed gedaan is.» Daarbovenop neemt het bedrijf de gepresteerde uren niet als vanzelfsprekend: «De lockdown was bijvoorbeeld een erg drukke periode voor ons. Nadien kregen we een bonus voor die extra uren waarin we de winkel veilig gemaakt hadden. Dat maakt het aangenaam om voor Colruyt Group te werken: het feit dat je geapprecieerd wordt voor het werk dat je doet en de moeite die je erin steekt.»

Jan Goetghebeur (41) Winkelmedewerker in Colruyt Laagste Prijzen Schoten:

«Als winkelmedewerker bij Colruyt is geen enkele dag hetzelfde. Onze job is veel meer dan louter rekken vullen en de kassa bedienen. Zo werk ik bijvoorbeeld ook op de diepvriesafdeling en de afdeling ‘Collect & Go’, waarbij ik de bestelling van klanten samenstel en afreken. Net omdat je zo veel afwisselende taken op een dag krijgt, vliegen de dagen voorbij. Ook het contact met de klanten vind ik erg fijn. Ik woon in Schoten, maar werk er ook. Daardoor kom ik veel bekend volk tegen in de winkel, wat mijn job extra plezant maakt. Ik werk hier intussen al enkele maanden, en ik voel me helemaal thuis. Het is geen toeval dat Colruyt Group al meerdere keren verkozen is tot beste werkgever van het jaar. Ze doen veel voor hun personeel. Als je begint, krijg je bijvoorbeeld een peter of meter toegewezen die je begeleidt, maar ook de andere collega’s hebben me hartelijk ontvangen. Ik werk samen met een erg toffe bende. Dat zorgt ervoor dat ik geen enkele dag tegen mijn zin kom werken.»