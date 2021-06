«Bij TUC RAIL krijg je vertrouwen van je werkgever om zelf het initiatief te nemen»

Wat is je functie binnen TUC RAIL?

Ik ben Construction Contract Manager, beter gekend als leidend ambtenaar voor de multiwerven. Ik houd me dus bezig met burgerlijke bouwkunde en seininrichting, met bovenleiding en spoorwerken ... Ik vergader met aannemers, maar doe ook het financiële aspect, het plannings- en deadlinebeheer en natuurlijk ook werfbezoeken.

Hoe ben je bij TUC RAIL terechtgekomen?

Ik ben in 2006 begonnen bij Infrabel als ingenieur spoor en als preventie-adviseur. Twee jaar geleden hebben ze me dan gedetacheerd naar TUC RAIL.

Wat vind je zo leuk aan je job?

Het is de ideale combinatie tussen buiten en binnen werken, tussen het contact met aannemers en het technische aspect. Daarnaast heb je heel veel vrijheid en zelfstandigheid. Je moet natuurlijk de plannen volgen, maar je moet soms zelf initiatief nemen om problemen op te lossen. Je krijgt vertrouwen van je werkgever. Ook krijgen we voldoende flexibiliteit, waardoor het perfect mogelijk is om een goeie work-life balance te bewaren. Je bent redelijk vrij om je werkuren in te plannen, ik kan bijvoorbeeld naar huis gaan wanneer mijn zoontje ziek is. Er zijn soms wel heel drukke periodes, maar die worden gecompenseerd door heel rustige momenten. Het contact en de samenwerking met je collega’s is ook goed, want je werkt als team aan een project. Ten slotte doe je iets wat belangrijk is voor de maatschappij: je legt spoorlijnen aan en voorziet zo mensen in hun transport.