Belgische ondernemingen vullen een op drie vacatures intern in

Nu de economie opleeft, woedt de ‘war for talent’ weer helemaal zoals voordien. Belgische bedrijven gaan bovendien steeds meer op zoek in de eigen rangen naar dat gevraagde talent: een op de drie vacatures wordt vandaag intern ingevuld. Dat blijkt uit een onderzoek in veertien Europese landen door het HR-bedrijf SD Worx.

Rekruteren staat opnieuw helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje van Belgische bedrijven. Voor de aanwerving van nieuwe profielen kijken ze vaker naar het al aanwezige personeel. Ze geven aan dat ze 34% van hun vacatures invullen door een medewerker in het bedrijf een nieuwe functie te laten opnemen. In de meeste andere Europese landen stijgt het aantal interne verschuivingen ook lichtjes sinds de coronacrisis.

De crisis doet aanwerven

Nogal wat bedrijven hebben hun aanpak sterk veranderd tijdens de coronacrisis. Zo schakelden ze een versnelling hoger in de digitale transformatie of stuurden ze hun manier van werken of zelfs hun producten bij om te kunnen voldoen aan de nieuwe behoeften van klanten. Dat heeft ervoor gezorgd dat sommige bedrijven niet langer over de geschikte profielen beschikken.

Dat bedrijven nu vaker intern een oplossing zoeken is volgens Cathy Geerts, Chief Human resources Officer bij SD Worx, een verstandige keuze: «Medewerkers de mogelijkheid bieden om door te groeien, draagt bij aan het engagement en de loyaliteit van de werknemer. Het maakt je als werkgever aantrekkelijk, als je mensen de kans biedt om zich te blijven ontwikkelen binnen het bedrijf.»