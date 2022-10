Belg wil vaker grens oversteken voor job

Sinds de coronacrisis zoeken Europeanen nog steeds minder snel dan voordien een nieuwe job buiten de eigen landsgrenzen, maar België maakt daar een uitzondering in. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed. Niet alleen zoekt bijna 10% van de Belgen in de buitenlandse vacatures, dat is ook nog eens ruim 12% meer dan voor corona.

Hoewel het herstel van de arbeidsmarkt in heel Europa al begon in de zomer van 2020, stelt Indeed vast dat grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit nog niet op het niveau van voor de epidemie zit. Indeed merkt op dat op het dieptepunt van de coronacrisis Europeanen 32% minder vaak zochten naar jobs buiten de eigen landsgrenzen dan in 2017-2019. «Vandaag is dat nog steeds 10% minder», klinkt het.

België is een van de weinige uitzonderingen. Hier is er een omgekeerde trend: vandaag bekijkt bijna 1 op de 10 Belgische werkzoekenden een vacature in een andere lidstaat van de EU, meer dan het dubbele van het Europese gemiddelde van iets boven de 4%. Belgische werkzoekenden bekijken nu 12% meer vacatures in andere Europese landen dan in de periode 2017-2019. In Nederland is dat 10% minder, in Frankrijk bijna 9% minder en in Duitsland zelfs bijna 25% minder.

Belgen zoeken vooral banen in Frankrijk (30%), Nederland (22%), in de Verenigde Staten (10,4%) Luxemburg (9,7%) of – ondanks brexit – in het Verenigd Koninkrijk (6,6%). De meest bekeken buitenlandse vacatures zijn er voor industrieel ingenieur, software ontwikkelaar, ICT’er, in marketing of in installatie en onderhoud.

België is geen toevluchtsoord

Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn de populairste landen bij Europeanen die een job buiten de eigen landsgrenzen zoeken. België staat achtste in die rangschikking. Dit jaar was iets meer dan 7% van alle zoekopdrachten naar vacatures in ons land afkomstig uit het buitenland. Ruim twee derde van alle buitenlandse clicks op Belgische vacatures gebeurt door een inwoner van Frankrijk of Nederland. Toch lijkt ons land minder aantrekkelijk dan voor corona. Uit het onderzoek van Indeed blijkt dat er 8% minder geklikt wordt op Belgische vacatures dan in de periode 2017-2019.

Brain drain