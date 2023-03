Bare Minimum Monday: Waarom Gen Z er op maandag hun voeten aan veegt

TikTok-trends van op de werkvloer bewijzen één ding: Gen Z is meer dan ooit bekommerd over hun werk-privébalans. Dat blijkt ook uit de laatste hype, de ‘Bare Minimum Monday’, die al meer dan 2 miljoen views op het platform haalde. Die werd in het leven geroepen door Marisa Jo Mayes, een zelfverklaarde perfectionist, die het slachtoffer werd van een burn-out. Bewuster omgaan met de eerste dag van de week behoedt haar naar eigen zeggen voor die overmatige stress die haar eerder de das om deed.

Mayes merkte dat ze op zondagavond steeds weer opnieuw overweldigd werd door een herkenbaar gevoel dat zij de «sunday scaries» noemt. De avond voor de start van de nieuwe werkweek betrapte ze zichzelf erop dat ze enorme to-dolijstjes begon op te maken die haar zoveel stress gaven dat ze zich verlamd voelde. Gevolg? De druk lag zo hoog dat de focus op het werk de dag nadien compleet zoek was, de gewenste productiviteit onvindbaar. Meer nog, haar lijstjes zwollen aan in plaats van dat ze krompen. «Aan het einde van de dag voelde ik me kak», vertelt Mayes aan The Post.

Magisch

Enter ‘Bare Minimum Monday’. In plaats van dat Mayes van maandag een hyperproductieve dag maakt, rolt ze nu op haar gemak de werkweek in. Ze doet het haalbare minimum. «Het was alsof ik een magische kracht ontdekt had. Het voelde beter. Ik was niet overweldigd en kreeg meer gedaan dan ik dacht.» Zo wil Mayes ingaan tegen de ‘hustle culture’ en een gebalanceerde, rustige workflow normaliseren.

De strategie komt met veel voordelen, aldus de believers. Het zou allereerst een goede preventietechniek zijn tegen een burn-out: op zondagavond en op maandag ervaar je minder stress en druk om te presteren, je bent optimistischer en krijgt uiteindelijk ook meer gedaan doordat je je enkel focust op de belangrijke en dringende taken. Bedrijven moeten dus niet vrezen voor een nieuwe vorm van ‘quiet quitting’: in dit geval zou de productiviteit net toenemen, evenals het welzijn onder werknemers.

Hoe doe je het minimum?

1. Start je dag op je gemak. Sta rustig op, neem je tijd voor een ontbijt en rush niet naar het werk.

2. Haal de «wishful thinking»- taken van je to-dolijst. Dat wil zeggen die taken die je kan doen als je tijd over hebt, maar niet hoogdringend zijn.

3. Welke taken moéten vandaag echt gebeuren? Probeer het aantal te beperken tot een minimum.

4. «De echte Bare Minimum Monday vindt plaats in je brein», zegt Mayes. Ze roept op om je stress te analyseren: waarover heb je zo veel stress? Is het wel nodig om je vandaag over die taak van morgen zorgen te maken?

5. Heb de intentie om de taken af te werken, maar focus ook op jezelf en hoeveel stress je ervaart.

6. Wanneer die taken af zijn, kan je je richten op de dingen die jij voor jezelf wil doen. Of dat nu sporten, opruimen, scrollen door TikTok of een avondje gamen is.