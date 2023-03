VN-klimaatpanel brengt nieuw IPCC-rapport uit: «We naderen het point of no return»

Om de opwarming van het klimaat onder de 1,5°C te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk dalen. Bovendien moet tussen 2019 en 2030 de uitstoot al met 43 % omlaag en die van CO2 met 48 %. Dat blijkt maandag uit het syntheserapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit terwijl de wereldwijde uitstoot momenteel licht blijft stijgen of, in het beste geval, begint af te vlakken.

Om de doelstelling van 1,5°C in leven te houden, moet de uitstoot tegen 2050 netto-nul bedragen. Dat wil zeggen dat er niet meer broeikasgassen mogen vrijkomen dan dat er kunnen worden opgeslagen of uit de atmosfeer worden weggenomen.

«Er is nog een kans om een levensvatbare en duurzame toekomst voor iedereen te garanderen, maar die slinkt zienderogen», waarschuwen de wetenschappers in hun ’Summary for policymakers’, dat na meerdere dagen intensief onderhandelen werd afgeklopt in het Zwitserse Interlaken.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft het over een wake-upcall: «De wereld bevindt zich op een kruispunt. De planeet ligt in het vizier. We naderen het point of no return.»

Nu al 1,1°C

Volgens de klimaatwetenschappers bedraagt de opwarming momenteel al 1,1°C en is die onmiskenbaar veroorzaakt door de mens. In de «nabije toekomst», zijnde de periode tussen nu en 2040, zou de kaap van 1,5°C reeds worden bereikt. Het IPCC voegt er nog aan toe dat «elke toename van de opwarming van de aarde de gevaren zal intensiveren». Het gaat dan onder meer om intensere hittegolven, zwaardere regenval en extreme droogte.

Zowat 3,3 tot 3,6 miljard mensen, voornamelijk in de armste landen, wonen momenteel al in een gebied dat zeer kwetsbaar is voor de klimaatverandering. Dit terwijl net zij het minste hebben bijgedragen aan die opwarming.

Oplossing zijn er

Verschillende oplossingen om de gevolgen van de klimaatopwarming te beperken, zijn al voorhanden, stelt het IPCC, maar het huidige beleid hinkt achterop. Bovendien zijn ook de geldstromen niet goed afgestemd. Zo vloeit er nog altijd meer geld naar fossiele brandstofprojecten dan naar de aanpak van de klimaatverandering.