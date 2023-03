FOD Economie waarschuwt voor misleidende karakter van milieuclaims

Steeds meer consumenten willen de impact van hun consumptiegedrag op het milieu verminderen. Ondernemingen spelen daar op in met milieuclaims die «ecologisch», «groen» of «CO2-neutraal» zouden zijn. Zo zetten ze hun inspanningen voor het milieu in de verf en proberen ze de consument te overtuigen om hun product te kopen. Die milieuclaims mogen de consument echter niet misleiden. «De beweringen moeten waar, nauwkeurig, ondubbelzinnig en niet overdreven zijn», stelt de FOD. «Bovendien moeten de milieuclaims onderbouwd zijn met gedegen bewijs.»

In 2022 ontving de FOD Economie 21 meldingen over problemen bij milieuclaims. Toch zijn veel consumenten en ondernemingen zich er niet van bewust dat milieuclaims misleidend kunnen zijn. Daarom lanceert de overheidsdienst een campagne.

Onderbouwde claims

De FOD raadt consumenten aan om te controleren of de zogenaamd groene claims onderbouwd zijn en of vage termen zoals ‘duurzaam’, ‘ecologisch’ en ‘groen’ toegelicht worden.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan over welk aspect van de levenscyclus de claim gaat. «Zo kan een claim van ecologische levering enkel doelen op het gebruik van gerecycleerd karton als verpakking, terwijl de eigenlijke verzending gebeurt door reguliere pakjesbezorgers met normale bestelwagens», klinkt het.

Vraag je ook af of de claim over een wettelijke verplichting of een gangbare praktijk gaat. Sommige ondernemingen stellen milieuclaims soms voor als een extra inspanning, terwijl zij daartoe verplicht zijn. Cosmeticaproducten geven bijvoorbeeld soms aan dat de producten niet getest werden op dieren terwijl dat in werkelijkheid voor alle cosmeticaproducten al verboden is sinds 2013, verklaart de FOD Economie.

Verder is het belangrijk om na te gaan of labels en certificeringen worden toegelicht. Vraag je af of de verkoper voldoende uitlegt wat die precies inhouden, wat het label controleert (of net niet controleert) en of dat wel onafhankelijk gebeurt.

Wie op een misleidende milieuclaim botst, kan dat melden bij het meldpunt van de FOD Economie. De Economische Inspectie zal dan bekijken of er een onderzoek nodig is.