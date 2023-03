«Elke dag je huis verluchten, daar zit muziek in!»

Omdat iedereen dagelijks zou moeten verluchten, organiseert het Agentschap van 20 tot 26 maart de Week van de Gezonde Binnenlucht. Een ongezond binnenmilieu kan namelijk gezondheidsproblemen zoals luchtwegklachten, allergieën, irritatie van neus- en keelslijmvlies, vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken.

Schimmel vermijden

De boodschap wordt verspreid via advertenties op sociale media en op Radio 2. Zorg en Gezondheid raadt aan om een woning meerdere keren per dag te verluchten met de verwarming af en luchtverfrissers te vermijden. Verder kunnen burgers schimmel vermijden door de temperatuur binnenshuis niet lager dan 15 graden te laten zakken. Meer advies is te vinden via de website.