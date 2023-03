Dragen elanden bij aan klimaatverandering? Deze studie vermoedt van wel

Elanden zijn gigantische wezens en kunnen tot 800 kilo zwaar worden. Die omvang bereiken ze niet door een handvol worteltjes te eten, maar door meer dan 25 kilogram aan voedsel per dag te eten. Een ecologische voetafdruk die volgens Noorse onderzoekers niet te verwaarlozen is in het klimaatveranderingsverhaal.

De Noorse onderzoekers schreven hun bevindingen neer in een studie in het vaktijdschrift ‘Journal of Geophysical Research: Biogeosciences’. Zij wilden onderzoeken wat het effect was van elanden in taigawouden in hoge gebieden. Die wouden beslaan 30% van het bosgebied op aarde en spelen een grote rol in de wereldwijde opslag van CO2. Zij vermoedden dat veelvraten zoals elanden, die bovendien de bodem voeden met aanzienlijke dosissen uitwerpselen en urine, een impact hebben op die opslag die essentieel is om klimaatverandering tegen te gaan.

60 % minder CO2-opslag

De Noorse wetenschappers analyseerden voor hun onderzoek meer dan 11 jaar aan data in Noorse wouden die gekapt werden voor hout. Daaruit bleek dat elanden daadwerkelijk die CO2-opslag verstoren. In hun zoektocht naar voedsel durven die dieren weleens jonge bomen op te vreten. Daardoor groeien bomen, die normaal CO2 zouden opslaan, moeilijk terug na de houtkap. Elanden zijn in het bijzonder verlekkerd op de berk, lijsterbesboom en wilg.

Het gevolg? Elanden eten jaarlijks ongeveer 10% van de jaarlijkse oogst van de Noorse bosbouwindustrie op, waardoor de opslag van CO2 in die gebieden met 60% afneemt. Aan de andere kant zorgen die kale plekken in het bos er wel voor dat het woud koel blijft, nuanceren de onderzoekers. Ze benadrukken ook dat er nog meer onderzoek nodig is om de effecten van elanden op de klimaatverandering te achterhalen.