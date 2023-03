Beton met textielwapening van VUB-ingenieurs reduceert hoeveelheid beton in constructie

Onderzoekers en ingenieurs van de VUB-onderzoeksgroep Mechanica van Materialen en Constructies (MeMC) experimenteren met beton met textielwapening. Dankzij die techniek kan de hoeveelheid beton in een constructie met 80 procent gereduceerd worden, klinkt het in een persbericht. Deze techniek heeft verschillende voordelen, stellen de ingenieurs, zowel economische maar ook ecologische.

Het gaat niet over het gewone textiel waarvan ook onze kledij is gemaakt, maar over technisch textiel, gemaakt van carbon-, glas-, of basaltvezels.

Geen corrosie

Duurzaamheid is het grootste voordeel, zegt postdoctoraal onderzoeker en bouwkundig ingenieur dr. ir. Michael El Kadi. «Textielgewapend beton heeft, in tegenstelling tot traditioneel beton met een ijzeren wapening, geen last van corrosie van de wapening. In traditioneel beton moet rond het wapeningsnet een dekkingslaag beton voorzien worden van minstens 30 tot 50 millimeter waarmee het wapeningsijzer afgeschermd kan worden van de lucht en waardoor corrosie op zijn minst vertraagd wordt. Dat is ook de reden waarom beton altijd zo dik wordt gegoten», verklaart hij. «Bij textielgewapend beton is zo’n dikke beschermlaag niet nodig, zodat in sommige gevallen een betondikte van 2 tot 3 centimeter volstaat voor de stevigheid.»

Dat betekent dat overspanningen gerealiseerd kunnen worden met amper een vijfde van de vroegere hoeveelheid beton.

«Bovendien laten de technische wapeningstextielen ook toe om erg flexibel om te springen met vormen. We kunnen er makkelijk dunne gebogen betonnen gewelven mee gieten, die ook nog erg stevig zijn. Eigenlijk zijn de toepassingsmogelijkheden quasi onbeperkt», aldus El Kadi. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten qua draagkracht en sterkte van textielgewapend beton vergelijkbaar met die van traditioneel beton.

Tot slot leent textielgewapend beton zich dankzij zijn geringe volume goed voor het fijnere restauratiewerk.

Het enige nadeel op dit ogenblik is nog de prijs, klinkt het. Wapeningstextiel is relatief duur. Dat wordt voor een deel gecompenseerd door de besparing op grondstoffen. «En er is ook een ecologische winst die in rekening moet worden gebracht», benadrukt El Kadi. «Elke kilogram grondstof die niet moet gemijnd worden, betekent winst.»