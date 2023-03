Belgen bereid klimaatimpact mee te laten wegen bij zoektocht naar job

De klimaatenquête onderzocht wat mensen vinden van klimaatverandering in een snel veranderende wereld. De resultaten hebben betrekking op het individuele gedrag van burgers en wat ze doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Individuele gedragsverandering

Ongeveer 62 procent van de ondervraagde Belgen is ervan overtuigd dat hun eigen gedrag een verschil kan maken. Dat aantal ligt lager dan bij onze buurlanden. In Duitsland gaat het over 75 procent, in Nederland over 69 procent en in Frankrijk over 63 procent.

De overheid moet individuele gedragsverandering aanmoedigen, vinden veel bevraagden. Een meerderheid van de Belgen (59 %) is voorstander van strengere overheidsmaatregelen om het gedrag van mensen te veranderen. Bij mensen jonger dan dertig ligt dat aantal nog hoger (65 %).

Duurzame werkgever

Iets meer dan de helft van de Belgen vindt het ondertussen belangrijk dat een werkgever prioriteit geeft aan duurzaamheid. Daarmee scoren we minder dan het EU-gemiddelde van 62 procent, maar ligt dat cijfer wel in lijn met de 55 procent in Nederland en de 48 procent in Frankrijk. Voor 13 procent van de Belgische respondenten is het zelfs een prioriteit, tegenover 16 procent voor het EU-gemiddelde.

Van de Belgen tussen de 20 en 29 jaar zegt meer dan twee derde dat de duurzaamheid een belangrijke factor is bij hun keuze. Dat is doorgaans een groep die op zoek is naar hun eerste job.

Eco boodschappen

De Belg beseft ook dat er klimaatwinst te boeken is bij de voedselproductie en -consumptie. Om mensen te helpen duurzamere keuzes te maken bij het boodschappen doen, is 72 procent van de Belgen voorstander van een etikettering van voedselproducten met daarop informatie over de klimaatvoetafdruk.

Minder dan de helft (49 %) van de Belgen zegt echter bereid te zijn iets meer te betalen voor voedsel dat lokaal en duurzamer is geproduceerd. Ook slechts minder dan de helft van de Belgen is bereid om minder vlees- en zuivelproducten te kopen.

Aan de enquête van EIB namen in augustus 2022 meer dan 28.000 mensen deel, in dertig verschillende landen.