Waarom we allemaal zo gek zijn op de fitness

De afgelopen jaren is er een enorme stijging te zien in het aantal lidmaatschappen bij fitnessclubs. Steeds meer Belgen brengen zeker wekelijks een bezoekje aan een fitnessclub bij hen in de buurt. Wat is het dat fitness zo populair maakt? We zochten het uit en hebben alle gevonden redenen hieronder op een rijtje gezet.

Goedkoop en wanneer je maar wil naar de fitness

Een groot voordeel van fitness is dat je veel vrijheid hebt. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je gaat sporten. Bij sportclubs zoals voetbal en hockey zit je altijd vast aan een strak schema en kun je buiten trainingen en wedstrijden je sport eigenlijk niet beoefenen. Bovendien is het aanmelden bij een fitnessclub relatief goedkoop. Voor een vast bedrag kun je zo vaak je wil naar de fitness. Je hoeft ook geen sportspullen in te slaan, want alle benodigde toestellen vind je in de club.

Een ander voordeel is de diversiteit binnen de fitnessclub. Alle Basic-Fit clubs kennen een rijk aanbod aan toestellen zodat je iedere dag een andere spiergroep kan trainen. Zo kun je dus iedere keer een ander programma volgen. Dit houdt de sessies leuk en afwisselend zodat je je niet snel zult vervelen. Ook als je ergens helemaal geen zin in hebt hoef je het niet te doen. Het is helemaal aan jou hoe jij je trainingen plant, een luxe die niet iedere sport kent. Bovendien worden er meerdere groepslessen gegeven waarbij je iedere keer iets nieuws ontdekt: van yoga tot Zumba naar power combat!

Sociaal contact tijdens het sporten

Niet alleen de prijs is een voordeel van de fitnessclub. Ook sociaal contact wordt vaak als pluspunt aangegeven. Veel mensen vinden het fijn om te gaan sporten met een gym buddy of een gesprek aan te gaan met andere sporters in het fitnesscentrum. Vooral gedreven sporters vinden het fijn om een groep te hebben die elkaar motiveert. Door elkaar aan te moedigen bereiken jullie samen de top. Ook kun je elkaar tips en tricks geven om zo nog meer uit jezelf te halen. Wissel bijvoorbeeld oefeningen of schema’s uit. Zo kom je tot ideeën die je nooit zelf had kunnen bedenken.

Fitnessclubs perfecte manier om te beginnen met sporten

Als je momenteel geen sport beoefend is een fitnessclub, dat is dit een mooie plek om te beginnen. In fitnessclubs komen mensen van allerlei leeftijdsgroepen en zul je dus nooit buiten de boot vallen. Vooral voor mensen die niet competitief zijn is een fitnessclub ideaal. Teamsporten zijn juist wel erg competitief ingesteld en maken het sporten minder leuk. Bovendien kan het voor behoorlijk wat druk zorgen als je het niveau van je teamgenoten bij moet houden. Bij fitnessclubs heb je dit probleem niet. Je kunt je eigen tempo aanhouden en mag/kan je dus helemaal je eigen ding doen. Je kiest er zelf voor of je alles alleen doet of dat je samen met een maatje op stap gaat. Ook kun je in een fitnessclub altijd hulp vragen als je niet begrijpt hoe een toestel werkt.