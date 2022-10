STUDIE. Met ZOVEEL stappen per dag voorkom je die extra kilo’s

Met 8.200 stappen per dag kunnen volwassenen gewichtstoename voorkomen. Volwassenen met overgewicht kunnen hun kans op zwaarlijvigheid halveren door dagelijks 2.400 stappen extra te zetten, dus 11.000 stappen in totaal. Dat concludeerde een onderzoek die maandag gepubliceerd werd in het medisch vakblad Nature Medicine.

De studie analyseerde een gemiddelde van vier jaar activiteiten- en gezondheidsgegevens van meer dan 6.000 deelnemers aan het ‘All of Us Research Program’ van de National Institutes of Health. De participanten droegen ten minste 10 uur per dag activity trackers en gaven onderzoekers toegang tot hun elektronische gezondheidsdossiers gedurende meerdere jaren.

«We konden dus rekening houden met de totale activiteit tussen het begin van de monitoring en de eventuele diagnose van een ziekte», aldus studieauteur Dr. Evan Brittain, universitair hoofddocent in de afdeling cardiovasculaire geneeskunde van het Vanderbilt University Medical Center in Nashville. De mensen in de onderzoeksgroep varieerden in leeftijd van 41 tot 67 jaar en hadden een BMI gaande van 24,3, wat beschouwd wordt als een gezond gewicht, tot 32,9, wat beschouwd wordt als zwaarlijvig.

Stappen tegen depressie en slaapapneu

Onderzoekers stelden vast dat mensen die ongeveer 8.200 stappen per dag zetten minder kans hadden om zwaarlijvig te worden of te lijden aan slaapapneu, zure reflux en depressieve stoornissen. Slaapapneu en zure reflux reageren goed op gewichtsverlies, dat de druk op de keel en maag kan verminderen, terwijl lichaamsbeweging een uitstekende behandeling is voor depressie. «De relatie met hypertensie en diabetes vervlakte na ongeveer 8.000 tot 9.000 stappen, maar bij de andere genoemde aandoeningen en ziektes geldt in het algemeen: hoe meer stappen, hoe minder het risico», zegt Brittain.

Uit de studie bleek ook dat deelnemers met overgewicht (met een BMI van 25 tot 29) hun risico om zwaarlijvig te worden met de helft verminderden als ze hun aantal stappen verhoogden tot 11.000 stappen per dag. Sterker nog: «De toename van het aantal stappen resulteerde in een vermindering van 50% van de cumulatieve incidentie van obesitas na vijf jaar», aldus de studie.

Nog volgens de studie konden proefpersonen met een BMI van 28 hun risico op obesitas met 64% verlagen door het aantal stappen te verhogen van ongeveer 6.000 tot 11.000 stappen per dag. «Lichaamsbeweging is absoluut geweldig», vertelt dr. Andrew Freeman, directeur van cardiovasculaire preventie en welzijn bij het National Jewish Health in Denver, aan CNN. «En als je dat combineert met een meer plantaardig dieet, ontstressen, voldoende slapen en sociaal contact, dan heb je een wonderformule. De bron van de eeuwige jeugd, als het ware.»

Recente studies over voordelen van stappen

Het nieuwe onderzoek sluit aan bij de resultaten van een recente Spaanse studie, waarbij onderzoekers vaststelden dat de gezondheidsvoordelen toenamen met elke stap tot ongeveer 10.000 stappen. Het tellen van stappen kan vooral belangrijk zijn voor mensen die ongestructureerde, ongeplande fysieke activiteiten verrichten, zoals huishoudelijk werk, tuinieren en honden uitlaten.

Eerder kwamen de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention tot de conclusie dat elke dag van de week 21,43 minuten bewegen, het risico op overlijden door alle mogelijke oorzaken verkleint met een derde.