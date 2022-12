Factuur ziekenvervoer loopt snel op: hospitalisatieverzekering is nuttig

Wie in een ziekenhuis wordt opgenomen, staat voor een aantal kostenposten. Volgens het RIZIV zijn de grootste slokoppen de verpleegdagprijs, de honoraria, de kostprijs van de geneesmiddelen en eventuele supplementen. Gelukkig betaalt de wettelijke ziekteverzekering er een groot deel van terug. Ook ziekenvervoer kan echter in een hoge factuur resulteren. En ook hiervoor kan men soms op een terugbetaling rekenen, maar eenvoudig is het zeker niet. In veel gevallen is een hospitalisatieverzekering nuttig.

Niet-dringend ziekenvervoer

Door de verplichte ziekteverzekering wordt niet-dringend ziekenvervoer in principe niet terugbetaald. Slechts in een beperkt aantal gevallen is dat wel zo, bijvoorbeeld bij het vervoer van kankerpatiënten die ambulant worden behandeld en bij dialysepatiënten die ambulante dialyse ontvangen in een nierdialysecentrum. Ook de reiskosten van ouders van gehospitaliseerde kinderen met kanker worden vergoed.

Wanneer de verplichte ziekteverzekering het niet-dringende ziekenvervoer niet dekt, kan een aanvullende verzekering redding bieden. Bij deze aanvullende verzekeringen zijn er geen wettelijke regels: ziekenfondsen kiezen zelf hoeveel van de factuur ze terugbetalen en welke voorwaarden en uitsluitingen ze daarbij hanteren. Dit behoort tot de contractuele vrijheid.

Interhospitaal vervoer

Een andere vorm van ziekenvervoer is het interhospitaal vervoer, het vervoer tussen twee ziekenhuizen. Bij vervoer tussen twee campussen van eenzelfde ziekenhuis of bij vervoer naar een ander ziekenhuis zonder een overnachting (bv. voor onderzoek of behandeling), ontvang je niet zelf de factuur. Indien er wel sprake is van een overnachting betaal je wel zelf voor het vervoer. Dan kan de factuur hoog oplopen. Soms kan je dan een vergoeding krijgen via de hospitalisatieverzekering. Veel werknemers hebben zo’n hospitalisatieverzekering via het werk. Als dat niet het geval is, kan je zelf een hospitalisatieverzekering afsluiten.

De hospitalisatieverzekering biedt een onbeperkte terugbetaling bij een ongeval, bij ziekte of bij een bevalling. Zowel de kosten van (para)medische prestaties zijn gedekt als onder meer de verblijfskosten, alternatieve geneeskunde (bv. acupunctuur), farmaceutische hulpmiddelen en medische protheses. Het dekt verplaatsingen per ziekenwagen van en naar het ziekenhuis, net als de overbrenging naar een ander ziekenhuis.

Dringend ziekenvervoer

Bij dringend ziekenvervoer na een 112-oproep zijn er wettelijke regels van toepassing. Je dient dan enkel remgeld te betalen. Daarenboven mag men geen bijkomende kosten aanrekenen. Complexer is het wanneer de MUG wordt uitgestuurd. De MUG neemt namelijk ook een spoedarts mee die de toestand van de patiënt eerst moet stabiliseren. De prestaties van de spoedarts zullen op de ziekenhuisfactuur staan en worden terugbetaald door de ziekteverzekering.

Komt er een helikopter aan te pas? Dan is de kostprijs afhankelijk van het aantal kilometer. Het gaat om het totaal aantal kilometer: van de basis naar de plaats van het ongeval, van het ongeval naar het ziekenhuis en van het ziekenhuis terug naar de basis. Volgens de vzw Vlaams Patiëntenplatform neemt men bovendien niet het aantal kilometer in vogelvlucht, maar de kilometers die bij een wegtraject zouden zijn afgelegd. De factuur kan dus hoog oplopen en de ziekteverzekering betaalt er maar een deel van terug. Ook hier is de hospitalisatieverzekering DKV Hospi Flexi nuttig. Deze verzekering vergoedt namelijk ook de helikopterkosten die nodig zijn om je naar het ziekenhuis te brengen.